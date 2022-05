Anja neemt voor het eerst deel aan ‘Atelier in Beeld’

Dit weekend stellen in Vlaanderen en Brussel heel wat beeldende kunstenaars tentoon tijdens ‘Atelier in Beeld’. In Kortemark nemen negen kunstenaars deel. Een van hen is Anja Beernaert uit de Ommegangstraat 1 die voor het eerst keramiek tentoonstelt in haar ‘kleikotje’.

Voor Anja Beernaert uit Handzame wordt het haar eerste deelname aan Atelier in Beeld. “Ik was van plan om vorig jaar samen met enkele kunstenaars deel te nemen in de Brouckère in Torhout, maar daar stak corona een stokje voor”, vertelt Anja. “Dit jaar kan het gelukkig wel, niet in de vorm van een samenwerking, maar wél in het decor van mijn eigen kleine kleikotje.”

Pure scheikunde

Anja experimenteerde jaren geleden al met klei en ontdekte dat ze dat fijn vond. “Daarna volgde ik een opleiding houtbewerking”, aldus Anja die atelierbegeleidster is in Dominiek Savio. “In de ateliers zag ik ook de keramisten bezig en zo begon het opnieuw te kriebelen.”

Dezer dagen zijn kleiworkshops een hype, maar Anja startte haar opleiding enkele jaren geleden al bij Syntra in Brugge. “Daar zit ik nu in het vijfde jaar. Nog één jaar en dan ben ik afgestudeerd als pottenbakker en als keramist. Beiden werken met klei, maar het is toch heel anders. Een pottenbakker werkt op een draaischijf en is dat veel technischer dan wat een keramist doet. Mijn voorkeur gaat naar keramiek, je kan er meer je ziel inleggen. Momenteel verdiep ik me ook in glazuur. Dat is pure scheikunde. Kant en klaar glazuur kopen, is natuurlijk makkelijker, maar het zélf ontwikkelen is een heel stuk uitdagender.”

Op zaterdag en zondag kan je tussen 10 en 18 uur ook volgende Kortemarkse kunstenaars aan het werk zien: Gaby Marcus (schilderkunst, Amersveldestraat 61a); Barry Raçon (beeldhouwen, Spondestraat 55); Miek Decleir (mixed media en aquarel, Ichtegemstraat 93); Tine Lievens en Roger Leyn (schilderkunst en keramiek, Huilaartstraat 17); Etienne Desmet (schilderkunst, Koekelarestraat 2); Pascale Devos (mixed media, Bescheewegestraat 38) en Martine D’heedene (keramiek, Belgiekstraat 1). (LTK)

Info: www.atelierinbeeld.be