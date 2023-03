Anja De Clercq exposeert haar werk in gemeentehuis Meulebeke

Op vrijdag 10 maart opent in de hal van het gemeentehuis een van Meulebeke tentoonstelling, gewijd aan het artistieke werk van Anja De Clercq. Deze expositie kadert in het podium dat het gemeentebestuur schenkt aan plaatselijke kunstenaars. Anja stelt tot eind mei schilderijen en keramisch werk tentoon.

Anja De Clercq (52) is een dynamische dame. Een kwarteeuw geleden begon ze haar vrije tijd op te vullen met het schilderen met acrylverf.

“Ik ben als schilder een volledige autodidact”, steekt Anja De Clercq van wal. “Ik hou van sobere kleuren die ik dan in vlakken op het doek aanbreng. In de loop van de jaren ben ik dan geëvolueerd naar een meer figuratieve stijl. Mijn figuren tonen weinig of geen emotie.”

Kunstacademie in Tielt

“17 jaar geleden kreeg ik plots de drang om mijn artistieke inspiratie met klei te verwezenlijken. Ik volgde vijf jaar kunstacademie in Tielt, bezocht tal van kunstgalerijen en liep heel wat tentoonstellingen af.”

“Klei is een materie die me aanspreekt. Ik hou enorm veel van zittende en staande figuren die weinig mimiek uitstralen. Emotie wordt in mijn werk opgewekt door de houding van mijn figuren die dan in een reeks gepresenteerd worden. Ik werk eveneens met glazuren en oxides en gebruik ook af en toe de rookton om het beeld een extra toets te geven.”

Gedreven creatieveling

“Nee, ik beschouw me niet als een kunstenaar, maar wel als een gedreven creatieveling. In mijn atelier thuis geef ik mijn beelden gestalte, zittend of staand, maar ik zorg er altijd voor dat mijn sobere figuren in balans zijn.”