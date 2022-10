An-Sophie vereeuwigt lichaamsdelen in kunstwerken: “Zo hebben nabestaanden na het overlijden van hun dierbare toch nog iets tastbaars”

An-Sophie Delepaul vereeuwigt sinds kort lichaamsdelen in kunstwerken. Zo maakte ze reeds verschillende afdrukken van de handen van overleden mensen en hun geliefden. “Dankzij de kunstwerkjes hebben de nabestaanden na het overlijden van hun dierbare toch nog iets tastbaars. Ze kunnen als het ware hun geliefde nog eens vastpakken.”

De Beitemse An-Sophie Delepaul (36) was meer dan tien jaar actief binnen de thuiszorgsector. Sinds een viertal jaar werkt ze bij uitvaartzorg Commeyne in Roeselare. “Door mijn job kom ik in aanraking met de dood en merk ik dat nabestaanden op zoek zijn naar een tastbare herinnering. In mijn job kan ik veel liefde en zorg voor mensen kwijt. Toch zocht ik ook naar een uitlaatklep om het creatieve deel van mijn karakter te uiten.” An-Sophie is al sinds jongs af aan creatief bezig. Zo volgde ze bijvoorbeeld als kind les aan de tekenacademie.

Stukje troost

An-Sophie besloot dit voorjaar een opleiding bodycasting in Kasterlee te volgen. “Bij bodycasting wordt van een deel van het lichaam een mal gemaakt. Die mal wordt daarna met porseleingips opgevuld. In de unieke 3D-afdruk die na het uitdrogen ontstaat, wordt elk lijntje en ieder rimpeltje in de huid zorgvuldig vastgelegd.” Inmiddels maakte An-Sophie al verschillende kunstwerken. Nabestaanden kiezen er onder andere voor om de handen van hun geliefde samen met die van hen te vereeuwigen. “Handen zijn heel specifiek voor een mens. Een hand heeft zoveel betekenissen. Een hand spreekt en kan je nog eens vastpakken. Dat tastbare maakt van een dergelijk kunstwerk een persoonlijk stukje troost.”

Wie dat wenst kan ook een kaarsje of een kokertje met as laten integreren in het kunstwerk. Het kunstwerk kan zowel voor of na het overlijden gemaakt worden, maar ook voor heugelijke gebeurtenissen kan een beroep gedaan worden op An-Sophie. “Bij bijvoorbeeld een huwelijk of de verbondenheid tussen alle leden van het gezin kan ik een mooie, tastbare herinnering ombuigen tot een uniek kunstvoorwerp.”