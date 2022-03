Amerikaanse kunstenaar opent galerie in Ieperse Rijselstraat

De Amerikaanse kunstenaar Matthew Frock en zijn Langemarkse echtgenote Annelies Deltour zijn volop bezig met de renovatie van de vroegere Kredietbank in de Ieperse Rijselstraat 26 tot Frock Gallery. De kunstgalerie opent met een groepstentoonstelling op 20 mei.

Matthew Frock (47) woont samen met Annelies Deltour (40) en kinderen Lea Suzanne (3,5) en Luuk (2) sinds 2016 in de Madonna, maar oorspronkelijk komt hij uit de Verenigde Staten. “Ik groeide op in Philadelphia en woonde vijf jaar in San Francisco waar ik werkte als kunstenaar”, vertelt Matthew. “In 2016 kwam ik naar Europa om te wandelen in de Alpen, waar ik Annelies tegen het lijf liep, en ik keerde niet meer terug. Maar ik ben altijd een working artist geweest. Afhankelijk van waar ik ben, neemt dat verschillende vormen aan. In San Francisco werkte ik onder meer voor theaters om decors te helpen bouwen, kortfilms te maken… Toen ik terugkeerde naar Philadelphia volgde ik een master in schilderen. Mijn originele kunstdiploma was illustratie, dus door te schilderen keerde ik terug naar mijn eerste liefde. Nu ben ik alleen gericht op schilderen.”

We hopen samen te werken met het nieuwe kunstenhuis Satelliet-K

Matthew had al een online galerie met werken van kunstenaars die hij ontmoette op kunstbeurzen. “Dat ging goed en we beslisten dat we de volgende stap moesten zetten naar een groter atelier, maar ook naar een galerij waar we effectief de werken kunnen tonen”, vervolgt Matthew, die een heel internationale waaier aan kunstenaars zal opnemen in de galerij.

“Ik heb mijn connecties in Amerika, ik zal dus werken laten overkomen. We hebben ook intensief gekeken naar Vlaamse kunstenaars. Ondertussen zijn er al voor een jaar shows gepland. Op 20 mei openen we met een groepstentoonstelling. In juli zal dan onze eerste normale expo plaatsvinden waar drie kunstenaars zullen tentoonstellen. Ons motto is dat we de kunstenaar cureren en niet zijn of haar werk. We nodigen de kunstenaars uit om te komen kijken naar de ruimte en om misschien iets speciaal voor de tentoonstelling te maken. Zij mogen de beslissingen nemen.”

Ideale locatie

Achteraan de galerie heeft Mattew zelf zijn atelier waar hij aan zijn eigen stukken werkt. “Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in landschappen. Na wat omzwervingen voel ik me nu thuis in een combinatie van abstracte kunst en landschappen.”

Het pand waarin de galerie komt, heeft een ideale locatie in hartje Ieper. “Veertig jaar geleden was dit hier de Kredietbank”, vertelt Annelies. “Dat kun je nog steeds zien aan de kluiskamer waar de studio van Matt ondergebracht wordt. Daarna was het dertig jaar lang de winkel Teerlynck. Die mensen gingen met pensioen waardoor dit pand vrijkwam. Heel interessant voor ons is dat het nieuwe kunstenhuis Satelliet-K op 50 meter van onze deur is. We kunnen samen zaken organiseren. Als we bijvoorbeeld een residentie aanbieden aan een buitenlandse kunstenaar of een workshop willen organiseren, dan is het kunstenhuis een ideale locatie daarvoor. Iets verderop in de straat komt er trouwens nog een initiatief. Het feit dat er steeds meer activiteit is rond kunst in stad Ieper is heel interessant. Dat toont ook aan, en onderzoek heeft dat uitgewezen, dat er hier veel interesse is in kunst en dat er in West-Vlaanderen heel wat kunstverzamelaars zijn.”

Bredere keuze

“We hebben tweemaandelijkse shows, maar we combineren die met een kunstshop. Met de kunstshop willen we een bredere keuze aanbieden dan wat je meestal in een galerie zou vinden. De werken zijn duurzaam, uniek, mooi van design, exceptioneel van look”, vervolgt Annelies. “Zo kunnen we ook andere kunstenaars de kans geven hun werk aan te bieden, maar ook om de drempel te verlagen. We vinden het heel belangrijk dat de galerie toegankelijk is en dat de mensen zich vrij voelen om binnen te komen. We zullen telkens open zijn van woensdag tot en met zondag van 13 tot 18 uur.”