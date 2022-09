Ambtenaar Jan Van Coillie beschildert trucktrailer: Ode aan ‘nomaden van de weg’

Jan Van Coillie is als directeur stadsontwikkeling een vooraanstaand ambtenaar bij de gemeente Knokke-Heist maar toont zich nu ook van zijn artistieke kant. Hij schilderde een indrukwekkende ode aan ‘de nomaden van de weg’, de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs, op de trailer van een truck. “Die mensen leven en werken in erg barre omstandigheden.”

Voor Jan Van Coillie betekent creatief bezig zijn met verfborstel en spuitbus een echte uitlaatklep. De man heeft als directeur stadsontwikkeling namelijk een erg drukke baan met veel verantwoordelijkheden bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist. Jan werd geboren in Antwerpen maar bracht het grootste deel van zijn leven in Brugge door en woont sinds enkele jaren met zijn gezin in Westkapelle.

Al jong creatief actief

“Ik studeerde architectuur en stedenbouw maar later ook nog restauratie beeldhouwen en teken- en schilderkunst”, vertelt Jan Van Coillie. “Eigenlijk ben ik al van in mijn prille jeugd bezig met me creatief te uiten maar het is nooit een hoofdberoep geweest. Ik was een tijd actief als zelfstandig architect en later werkte ik ook nog op de dienst Urbanisatie van Stad Brugge en bij de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Van daaruit ben ik in 2008 bij het gemeentebestuur van Knokke-Heist terecht gekomen. En ik doe mijn werk daar heel graag maar wil me daarnaast ook nog creatief kunnen uitleven. Het liefst maak ik grote werken, op grote doeken of muren, waarin alle dagelijkse wanorde, onrust, informatie en emoties aan bod kunnen komen. En daarvoor maak ik vaak gebruik van de infrastructuur van de gemeentelijke kunstacademie MAAK in Knokke. Maar omdat ik echt eens heel grote werken wilde uitwerken, maak ik sinds deze zomer gebruik van een leegstaande loods in de achterhaven van Zeebrugge die eigendom is van de familie Decloedt. De site had een bloeiend verleden met baggerschepen en de cokesfabriek maar is nu vooral erg desolaat.”

Schilderend in de loods kwam Jan er in contact met de vele vrachtwagenchauffeurs, vaak uit Hongarije, die er in het weekend halt houden en er in hun vrachtwagencabine slapen. “Maar ze spelen er ook samen muziek, maken er eten op kleine vuurtjes in het midden van de weg en gebruiken de graskant of de gracht als toilet”, weet Jan.

Het schilderwerk symboliseert onder meer de trucker die afscheid neemt van zijn geliefden

Hard bestaan

“Het is een hard bestaan voor die mensen die erg lang weg zijn van huis. Ze stoken er ook vaak hun eigen drank; met een alcoholpercentage dat niet onder de veertig procent gaat (lacht). Ik ben in gesprek gegaan met die mensen en dat was echt wel boeiend en ook confronterend. Het zijn vaak eerder ruwe mannen maar ze hebben wel een fierheid. Zo wilde ik eens 20 euro geven om hen aan wat meer levensmiddelen te helpen, maar ze reageerden erg afwijzend en boos.”

Jan kwam op het idee om het fenomeen van de internationale vrachtwagenchauffeurs een kunstwerk te maken onder de noemer ‘de nomaden van de weg’. Niet zomaar op een doek; maar op de trailer van een vrachtwagen. “Via via kwam ik in contact met Nicolas Dehaemers, de jonge zaakvoerder van het Zeebrugse transportbedrijf NDQ Logistics. Ik mocht van hem een trailer gebruiken om te beschilderen en zo ben ik dus aan de slag gegaan in de loods.”

Twee weken werk

“Ik ben er zo’n twee weken aan bezig geweest. Als voorbereiding maakte ik wat ik zou gaan schilderen op de trailer eerst op doek tegen de muren van de loods”, vertelt Jan. “Om te schilderen op de trailer, die dus overspannen is met zo’n doek of ‘bache’ maakte ik gebruik van speciale verf die niet begint te kraken als ze opdroogt op het bewegende zeil. Het schilderwerk op de trailer symboliseert onder meer de trucker die afscheid neemt van zijn geliefden en alle aspecten van het ‘onderweg’ zijn.”

“Intussen is de werk op de truck dus af. En het is niet de bedoeling die ergens tentoon te stellen. Neen, die wordt nu al weer gebruikt in het reguliere transport dus de kans is groot dat andere weggebruikers die opmerken en eens nadenken over het toch wel zware leven van de vrachtwagenchauffeurs, de nomaden van de weg.”