Ambassade plaatst beeld van Hubert Minnebo uit Jabbeke in de kijker

40 jaar geleden wou sjeik Mohammed Said Farsi de stad Jeddah (Saudi-Arabië) uitbouwen tot een metropool. Eén van de pijlers daarvan was een monumentaal openluchtmuseum. Een beeld van Hubert Minnebo prijkt daar nu al 40 jaar. De Belgische ambassade plaatste het nog eens in de kijker.

De monumentale beelden van Minnebo tref je aan van Japan tot in Saudi-Arabië. “Toen Sjeik Mohammed Said Farsi in 1981 burgemeester werd van Jeddah, had hij één missie. Hij zou het grootste en mooiste monumentale openluchtmuseum ter wereld bouwen”, zegt Jabbeekse ereburger Hubert Minnebo.

“Ik trok mijn stoute schoenen aan en stuurde een foto van een bronzen beeld op. Toen er werd gevraagd of dit ook een monumentaal beeld zou kunnen worden, antwoordde ik prompt dat ik daar wel een koperen beeld van 15 meter kon van maken”, lacht hij.

Belgisch onderonsje

In het voorjaar van 1982 begon Hubert Minnebo aan het huzarenstuk om het 15 meter hoge koperen beeld te maken.” Met speciaal vervoer werd het 3,5 ton wegende beeld naar Amsterdam gebracht, waar een Boeing van Saoedi Airlines het overvloog. Het beeld werd op de belangrijkste invalsweg naar Jeddah geplaatst. Vandaag de dag zien we er in de omgeving boetieks van Chanel, Dior, Louis Vuiton en … Godiva.”

“Zo is er aan de rotonde een Belgisch onderonsje. Vorige week werd door het bestuur van de stad en de ambassade nog eens een kleine plechtigheid gehouden, om de plaatsing 40 jaar geleden te herdenken.”

(PA)