Almutasem ‘Almut’ Alsaedi (17) organiseert zijn eerste expositie in Hip Hop Palace

Almut wil als individuele artiest zijn eerste stappen nemen en richt zich op de beeldende kunsten. Zijn expo ‘My Creativities’ in de Hip Hop Palace in de Zwevegemsestraat brengt fotografie, abstracte kunst en de culturele impressies die Almut opdeed doorheen de jaren in z’n traject tussen Libië en België.

Almut Alsaedi (17) woont in Deerlijk en was eerder al actief in verschillende Kortrijkse jeugd- en kunstenorganisaties. Hij is sinds kort lid van het BAF-collectief, die recent hun onderkomen vonden in een atelier in het oude textielhuis. Hij werkte eerder mee in Project X, onder curatie van danser, choreograaf en Krak van Kortrijk Amin Srasa, in samenwerking met Passerelle vzw. Daarnaast is Almut leerling in de Kortrijkse kunstacademie. Nu zet hij z’n eerste individuele stappen met zijn solo-expositie ‘My Creativities’.

“Niet alleen kunst, maar een reis door mijn gedachten en dromen. Mijn expo nodigt je uit om te verdwalen in de wereld van verbeelding en creativiteit, waar woorden tekortschieten en kleuren spreken. De chaos van zwarte lijnen en touwen symboliseren negativiteit, het gevoel van gevangen zijn. Daarbij komt een boodschap van hoop met de kaars. Het slechte doorbreken en jezelf proberen te ontwarren”, legt Almut uit.

Toen Almut begin september de Hip Hop Palace binnenwandelde en de beroepskrachten van De Stroate aansprak voor een expositie in het gebouw, was het enthousiasme groot. “Leuk idee van een jonge beeldend artiest actief in Kortrijk? Dan nog eens gratis toegankelijk voor iedereen en met een knipoog naar de mogelijkheden die het Kortrijkse jeugdcultuurlandschap bieden kan? Doen we!” vertelt Siebrand Craeynest, coördinator van De Stroate vzw. “Aangezien ons lokaalgebruik door gebouwperikelen nog niet kan opengesteld worden aan de brede bevolking stellen we graag onze ruimte ter beschikking voor jongeren en hun artistieke projecten.”

De expositie opent op 27 oktober van 17 tot 19 uur met Libische thee en koekjes voorzien door het gezin van Almut. Op 28 en 29 oktober is de expositie toegankelijk van 13 tot 18 uur. De inkom is gratis, maar donaties zijn welkom.