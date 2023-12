Alex Van Hee fotografeerde veertig Brugse Hedendaagse Primitieven: “Ze vertegenwoordigen het DNA van een middeleeuwse stad”

Op zaterdag 16 december om 19 uur vindt de vernissage plaats van de foto-expo ‘Hedendaagse Primitieven 2’ in de Bogardenkapel en bij de Rode Nonnen. Alex Vanhee fotografeerde opnieuw veertig creatieve Bruggelingen, Benedikte Van Eeghem schreef de teksten.

De tentoonstelling Hedendaagse Primitieven 2 in deze twee opmerkelijke ruimtes in de Katelijnestraat loopt tot 28 januari.

Welke hedendaagse Brugse primitieven hebt u gekozen?

Alex: “We zochten naar jong en minder jong talent. Het gaat om diverse mensen, bekend én minder bekend, die op tal van terreinen actief zijn. Stadsschrijver Marieke De Maré zit ertussen, net als tekenaar Klaas Verplancke, auteur David Van Reybrouck en tv-icoon Kurt Van Eeghem. Maar we pakken ook uit met klassebakken die niet iedereen spontaan met Brugge associeert: Aurélie Nyirabikali Lierman, Tcha Limberger, Eva Swan, Alice Vanderschoot.”

Hoe selecteerde u?

Benedikte: “Ze hebben een stevige link met Brugge. Ze zijn er geboren en getogen, ze wonen of werken er. Zo vertegenwoordigen ze het DNA van een middeleeuwse stad, die we via dit project als modern en toekomstgericht willen profileren op het vlak van de kunsten. De historische waarde van Brugge spreekt voor zich, maar ook anno 2023 wordt hier nog bijzonder veel moois gemaakt, in heel wat disciplines. Dat verdient een platform, en daar hebben we voor gezorgd.”

Hoe vatte je de portretten op?

Alex: “We kozen opnieuw voor portretten in zwart-wit, omdat die echt uitnodigen om te kijken naar de essentie. In combinatie met de gepresenteerde kunstwerken kunnen we een mooie dialoog met kleuren creëren. In veel foto’s leg ik de link met de eigenheid of het metier van de kunstenaar, maar daar verklap ik liever niet te veel over. Leuk weetje: er zijn ook groepsportretten van gerenommeerde artistieke Brugse families.”

Verrassende zaken ontdekt tijdens gesprek/fotoshoot?

Benedikte: “Het viel op hoe divers het talent weer is in deze tweede lichting. Succesvolle zangers, dj’s, beeldend kunstenaars, toparchitecten… we hebben het in deze stad allemaal en daar mogen we verdomd trots op zijn. Mooi is ook hoe al die mensen Brugge koesteren en blijven omarmen, zelfs al wonen ze er in sommige gevallen al een hele poos niet meer.”