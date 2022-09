Albrecht Rodenbach letterlijk en figuurlijk in de verf gezet

Dit weekend palmt de eerste editie van de Rodenbachfeesten Roeselare in. Om dat evenement op te luisteren zijn er op verschillende plaatsen in de stad muurschilderijen aangebracht.

Een van de werken valt te bewonderen in de Koornstraat in de wijk Krottegem. Daarop zien we een artistieke interpretatie van Albrecht Rodenbach.

Het graffiti-stuk toont zijn bekende bolhoed, maar ook de blauwvoet uit het bekende lied. In totaal gaan vijf kunstenaars elk op hun eigen manier een ander aspect op kunstzinnig vlak in de kijker zetten en dat onder het curatorschap van Bjorn van Poucke.