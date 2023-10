Alain (69) exposeert ‘steengoede’ kunst in Wevelgem: “Oude maar complexe techniek”

Een aloude techniek met verbluffend resultaat. In ARTELIER 77 in Wevelgem toont Alain Hautekiet hoe een tekening op steen tot prachtige kunstwerken leidt. Echtgenote Carine Feys stelt er haar al even unieke ‘Window landscapes’ tentoon.

Tijdens het weekend van 14 en 15 oktober zetten de kunstenaars uit de buurt weer hun deuren open. Keramiek, schilderkunst of fotografie, het aanbod is immens. Een minder bekende kunsttechniek beoefent Alain Hautekiet (69) in ARTELIER 77 in de Kloosterstraat. Lithografie of steendruk, is nu eenmaal niet wijd verspreid.

“Dat heeft zo zijn redenen”, legt Alain uit. “Vooreerst is het een ingewikkeld chemisch procedé om de tekening te stabiliseren, de producten zijn moeilijk te vinden en er zijn ook nog weinig beschikbare drukpersen. Ik ga daarvoor naar de academie in Kortrijk of naar Centre de la Gravure in La Louvière waar nog een pers staat uit 1864.”

Polen

Alain volgde gedurende zes jaar plastische kunsten aan Sint-Lucas Gent, specialiteit vrije grafiek. Daarna volgde hij verschillende stages in het Masereelcentrum in Kasterlee. “Daar kom je in contact met internationale kunstenaars”, vervolgt hij. “Het was de tijd van de opstand in Polen, van Solidarnosc. In het centrum verbleven gevluchte Polen en die beheersten de techniek perfect. Zij verklapten me enkele geheime knepen. Bij lithografie komt heel wat materiaalkennis kijken.”

De kunstvorm werd bedacht aan het einde van de 18e eeuw, in de zoektocht om een tekening te reproduceren. “Je hebt vooreerst een goede steen nodig”, aldus Alain. “Daarop maak je je tekening in vet. Het is cruciaal dat het vet zo in je steen dringt dat je een stabiele tekening verkrijgt. Met de drukpers kan je dan meerdere exemplaren drukken. Later nam aluminium de taak als drager over van steen. Lithografie is zodoende de voorloper van de offset.”

Dubbelexpo

Sinds enkele jaren wijdt Alain zich weer aan de lithografie. “Het resultaat is telkens anders. Elke steen heeft een korrel en je werkt met natuurmateriaal. Die effecten kan je nooit bereiken met potlood of houtskool. Ik druk maximaal tien exemplaren af, elke druk is bovendien anders. Iedere afdruk is dus uniek en ook genummerd.”