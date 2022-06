Al voor zesde keerglaskunst in Kazematten

De glaskunstexpositie in de Kazematten, van 5 tot 26 juni, is intussen al aan de zesde editie toe. De 19de eeuwse Kazematten aan de Oude Leielaan in Menen laat de edele glaskunst, met werk van tien kunstenaars, in al zijn glorie schitteren.

“De verschillende stijlen komen hier volledig tot hun recht in deze iets meer verduisterde kamers dan in een gewone tentoonstellingsruimte. De Kazematten hebben acht compartimenten, vandaar de 8 s’en in Glassssssss, waar we met plezier tien kunstenaars aan het publiek presenteren”, vertelt Erwin Houssin. Erwin begon ooit als beeldhouwer en evolueerde later tot glaskunstenaar. Intussen is hij al twaalf jaar bezig met glaskunst, maar het is vooral als curator van dienst dat hij zijn collega kunstenaars op de kaart wil plaatsen. “We presenteren met Glassssssss maar liefst tien kunstenaars, zowel uit België, Nederland als Frankrijk. Je kan de werken komen bekijken van Felix Toto Breda, Myriam Thomas, Nathalie Pontegnies, Kathelijne Deschryver uit België. Marianne Smit, Han de Kluijver, Ida Scheijgrond en Hilde de Rooij komen uit Nederland en Pascal Lemoine komt uit Frankrijk”, zegt Erwin Houssin. Erwin zelf sluit het rijtje af als tiende deelnemende kunstenaar.

‘Victim blaming’

Een van de deelnemende kunstenaars is Myriam Thomas uit Aarschot. Zij exposeert er werken waarin ze portretten integreert van anonieme vrouwen, allemaal slachtoffers van victim blaming. “Het mythische monster Medusa uit de Griekse Oudheid was oorspronkelijk een mooie priesteres tot ze op zekere dag in een tempel verkracht werd door Poseidon, de god van de zee. Omdat de tempel hierdoor onteerd werd, werd niet Poseidon maar wel Medusa gestraft en in een monster veranderd. In mijn werken toon ik dus aan dat de schuld leggen bij vrouwelijke slachtoffers iets is van alle tijden en plaatsen”, aldus Myriam Thomas. “Het is niet moeilijk om hedendaagse versies hiervan terug te vinden. Daarom verbond ik in deze installatie het Medusa-verhaal met het verhaal van alle anonieme vrouwen die slachtoffer werden van victim blaming. Mijn werk bestaat uit glas en koperfusie, plus het brandschilderen van een afbeelding op glas. De teksten en quotes vind ik op Twitter waar al deze vrouwelijke slachtoffers met elkaar daaromtrent getuigen.” (Nicolas Verhaeghe)

De expo loopt van 5 tot en met 26 juni. Telkens open op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur.