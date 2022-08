Al meer dan 5000 bezoeken voor belevingsmuseum 1302

11 juli gingen in de Onze-Lieve-Vrouwekerk de deuren open van het innovatief belevingsmuseum 1302. Het verhaal van de Guldensporenslag en het ontstaan van het graafschap Vlaanderen wordt op een multimediale en interactieve manier verteld.

“De reacties zijn onverdeeld positief. Veel mensen zeggen dat het heel toegankelijk is en dat was ook onze opzet. Eén van onze criteria was laagdrempeligheid. Alle scenario’s en zaalteksten zijn geschreven op het niveau van een twaalfjarige. Zo is iedereen goed mee met het verhaal. En dat loont want na een kleine maand zijn er al meer dan 5000 bezoeken. Een overweldigend cijfer want wij gingen gemiddeld uit van 100 bezoekers per dag”, zegt projectleider Rudy Vandeputte.

Visueel spektakel

In de zuidelijke kooromgang staan de belevingstafels. De maquettes, VR-brillen, collectiestukken en touchscreens diepen zowel de complexe situatie in Vlaanderen als de moeilijke verhouding met de Franse koning uit. Zowel de Franse koning als de graaf van Vlaanderen vertellen hun verhaal met tussendoor de neutrale verslaggeving van Rudy Vranckx. In de Gravenkapel gaan telkens op het uur en het halfuur de luiken dicht en kan je achterovergeleund in de koorbank genieten van het visuele spektakel dat zich rondom jou afspeelt, ingesproken door Chris Lomme. Hier word je letterlijk ondergedompeld in de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen en het verhaal van de Guldensporenslag.

“Initieel was er wat voorbehoud omtrent de luiken in de Gravenkapel omdat ze de brandglazen zouden bedekken, maar aangezien deze slechts 18 minuten sluiten voor de film, om erna weer open te gaan, zijn de critici toch bijgedraaid. Dankzij de luiken aan weerzijde van een raam ga je volgens mij ook bewuster gaan kijken naar het glastafereel”, legt Rudy uit.

Rijk verleden

Op het centrale punt van de kerk, achter het koor, bevindt zich het topstuk van de opstelling: de houten kist van Oxford. Op het voorpaneel zijn taferelen van de Guldensporenslag afgebeeld. Dit is een van de oudste bekende bronnen over de veldslag en dateert van omstreeks 1305. De wand in de noordelijke kooromgang verduidelijkt hoe de slag en de leeuw door diverse partijen geclaimd werden als symbolen van identiteit en worden een aantal hardnekkige mythes ontkracht. Er werd bewust gekozen voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk om het verhaal van 1302 te vertellen. Een plek met een rijk verleden en de kern van het grafelijk domein.

“Ik heb onlangs de deken gesproken en hij was ook positief. De kerk wordt op een mooie manier betrokken bij het verhaal terwijl de sacrale sfeer behouden blijft. We wilden met de inrichting van het museum en haar modernere elementen zo weinig mogelijk breken met het interieur van de kerk. In die opzet zijn we geslaagd”, zegt Rudy.

Dat het gratis te bezoeken belevingsmuseum een succes is, toont zich ook aan de vele terugkerende bezoekers. “De inzet van onze vrijwilligers draagt hier zeker ook aan toe. Ze doen elk een halve dag per week het onthaal en doen dat met veel warmte en enthousiasme. Dat is hartverwarmend om te zien”, besluit Rudy.