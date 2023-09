Afbraak Cowboy Henk-beeld gestart: “Begin 2024 staat het nieuwe beeld op onze rotonde”

Deze week start de afbraak van het oude Cowboy Henk-beeld op de rotonde in de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk. De oude versie maakt plaats voor een nieuwe pop art installatie, ook van de hand van kunstenaar Herr Seele. De vervanging van het beeld zal in verschillende fasen gebeuren.

De eerste fase start op donderdag 14 september en houdt de ontmanteling van het huidige beeld in. Dit zal geen hinder voor het verkeer veroorzaken omdat er gebruik gemaakt wordt van de reeds voorziene werken door Agentschap Wegen en Verkeer. AWV startte op maandag 11 september met het definitief installeren van de proefopstelling die in 2021 werd geplaatst, vanaf de rotonde Cowboy Henk naar de Oudenaardesteenweg. De proefopstelling werd positief beoordeeld en verzekert een veiligere doorgang voor fietsers. Er zal nog maar 1 rijstrook zijn, vanaf de rotonde richting Kortrijk. De werken duren volgens de huidige planning tot midden oktober.

De volgende fase voor de de nieuwe pop art versie van Cowboy Henk start midden oktober en betreft het ophalen van de stukken van het oude beeld. Hiervoor zal een deel van de middelste rijstrook van de rotonde voor enkele uren afgesloten worden. Vervolgens wordt eind oktober een nieuwe sokkel gegoten (fase 3) waarop afhankelijk van het weer het nieuwe Cowboy Henk-beeld geplaatst kan worden (fase 4) in december of januari. De werken gebeuren telkens buiten de spitsuren om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

“Deze nieuwe pop art Cowboy Henk zal de rotonde alle eer aandoen. We faseren de werken om zo min mogelijk hinder voor het verkeer te veroorzaken en zo veilig mogelijk tewerk te gaan. Dit wordt ook verzekerd dankzij een zeer goede samenwerking met kunstenaar Herr Seele. Begin 2024 schittert een nieuwe Cowboy Henk op onze rotonde!”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur.