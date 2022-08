Adelita Baks en Brecht Carton brengen ‘Weltschmerz’ naar De Serre: “Liever wat chaos dan witte muren”

Op uitnodiging van het jeugdhuis OHK exposeren kunstenaars Adelita Baks (Artélita) uit Lombardsijde en Brecht Carton (C-ARTon) uit Wevelgem onder de noemer ‘Weltschmerz’ in De Serre in Oostende, die je kan bereiken via de ingang van het oud stedelijk zwembad.

Brecht Carton (42) is geboren in Kortrijk en woont in Wevelgem. Hij is gehuwd met Tine Segers en heeft twee kinderen, Lune (14) en Obe (12). Hij is leerkracht beeld/artistieke vorming in het secundair onderwijs en doceert ook striptekenen. Als bijberoep is hij kunstschilder. Brecht vertelt: “Oorspronkelijk tekende ik vooral. Pas op latere leeftijd heb ik het plezier ontdekt dat verf je kan geven en startte ik op een houten paneel met kunstenaars als Bacon, Warhol en Banksy in mijn achterhoofd. Sindsdien staat er altijd wel een werk in de steigers. Een galerij omschreef mijn werk ooit als volgt: een mengeling van Richter, abstract expressionisme en afdrukken van Banksy. Ik hanteer telkens een expressievolle achtergrond waar ik zwarte vlakken op schilder en die vormen dan het personage. Meestal wil ik hiermee een emotie weergeven. Ik schilder eigenlijk sinds 2008 en merk toch een evolutie. Mijn werken worden steeds groter en gedetailleerder.’

Brecht nodigde de jonge Adelita Baks (19) mee uit om samen te exposeren. Zij volgt al een aantal jaar kunstonderwijs en heeft haar master aangevangen bij het LUCA School of Arts in Gent. Al sinds haar kindertijd heeft ze interesse voor het beroep van tatoeëerder. Adelita is geboren in Merksem, maar woont samen met haar mama en broers in Lombardsijde. Ze schildert graag donkere onderwerpen maar hanteert hiervoor graag felle kleuren.

Adelita verduidelijkt: “Door de jaren heen voel ik me al zekerder als ik met verf in de weer ben. Enkele kunstenaars die mij aanspreken zijn Vincent van Gogh, Francis Bacon en Berlinde De Bruyckere. Maar ik zoek toch vooral mijn eigen weg. Ik hou ook van de streetart in Oostende en kom die wel eens bewonderen. Mijn inspiratie vind ik vooral bij hooksuspension (dat betekent dat je gaat hangen aan een soort vleeshaken die tijdelijk door je vel zitten). Ik kom daardoor tot rust.”

Brecht vindt het heel tof dat ze in de ruimte van het voormalige zwembad mogen exposeren. “Liever wat choas dan van die koele witte muren waartegen je je werken mag hangen. Op veel plaatsen worden trouwens oude zwembaden als creatieve ontmoetingsplaats gebruikt. In Wervik bijvoorbeeld mochten graffiteurs het vroegere zwembad volledig bewerken.”

Metalmuziek

De vernissage vindt vandaag, vrijdag 19 augustus, plaats. De expo is daarna nog tijdens het weekend, telkens van 14 tot 20 uur, vrij te bezoeken. Adelita: “Ik vind het fijn op zo’n jonge leeftijd al gevraagd te worden om te komen exposeren. En dan nog samen met Brecht Carton die al jarenlang ervaring heeft in kunstmiddens. Wij zijn allebei grote fan van het zwaardere metalgenre zoals Fleddy Melculy. Wij hebben daarom tijdens de vernissage om 21 uur de Antwerpse band Patroness met zanger Guy Callens uitgenodigd. De muziek sluit nauw aan bij het Weltschmerz-thema. Met hun dark, blackened metal willen de muzikanten het gevoel van wanhoop en verlatenheid in deze wereld vertalen naar zinvolle, doordachte songs.” (CW)