Acht opvallende woningen zijn kandidaat voor de Architectuurprijs Kortrijk 2022

Van 23 september tot en met 20 oktober is een openluchttentoonstelling te zien aan BK6, voluit Broelkaai 6, in Kortrijk. De tentoonstelling toont de 8 genomineerde woningen/projecten voor de Architectuurprijs Kortrijk 2022. De bezoekers kunnen hun stem uitbrengen voor de Publieksprijs via een QR-code of via de website.

Stad Kortrijk maakte uit 38 inzendingen de acht genomineerde projecten bekend die meedingen voor de Architectuurprijs Kortrijk 2022. De stad werkte daarvoor samen met

ABEKO, de Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk, en het voormalige Kortrijk Heritage, nu Architectuur Kortrijk. Het gaat om woningen/projecten/erfgoedpanden in de Elzenlaan, Filips van den Elzaslaan, Minister Julien Liebaertlaan, Oudenaardsesteenweg, Overleiestraat, Patersmotestraat, Pluimstraat en Toekomststraat. “Het zijn bestaande, private en kleinschalige projecten die interessant werden omgevormd of die werden afgebroken en weer opgebouwd. Met onze prijs willen we ook tonen welke architecten in staat zijn om bijzondere projecten vorm te geven om zo verder te bouwen aan een kwalitatieve stad die Kortrijk wil zijn”, duidt Nicole Pannier als voorzitter van ABEKO.

Goede architectuur maakt niet alleen onze stad mooier, maar ook mensen gelukkiger

“Architectuur zorgt voor levendigheid in een stad. Ze heeft niet enkel een positieve impact op de stad zelf, maar ook op haar mensen. Met Architectuur Kortrijk willen we vernieuwende, beeldbepalende, kleinschalige en duurzame architectuur in Kortrijk bevorderen”, zegt Dirk Van Heuven van Architectuur Kortrijk. “Kortrijk draagt beeldkwaliteit, architectuur en erfgoed hoog in het vaandel. De Architectuurprijs moedigt kwaliteitsvolle architectuur in onze stad aan. Goede architectuur maakt niet alleen onze stad mooier, maar ook mensen gelukkiger. Met deze prijs belonen we bouwheren met durf en architecten met lef”, zegt schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwing Wout Maddens (Team Burgemeester)

Bezoek aan genomineerde woningen

Op 20 oktober worden de winnaars bekend gemaakt in de Budafabriek. Om 19 uur worden de prijs van de professionele jury en de publieksprijs uitgereikt. Aansluitend om 20 uur volgt een voordracht van Bram Aerts over de ‘productieve stad’ in het kader van de lezingenreeks van Archipel in samenwerking met Leiedal. De lezing is gratis mits reservatie. Op 22 oktober is er tussen 14 en 18 uur een fietstocht om de 8 genomineerde projecten te bezoeken. De plaatsen zijn beperkt, inschrijven is noodzakelijk en kan via info@kortrijkarchitectuur.be. Stemmen voor de publieksprijs kan via www.kortrijkarchitectuur.be