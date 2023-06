Academie voor Beeld-leerlingen stellen meer dan 700 beelden tentoon in Menen

Vrijdag vond de eindejaarsexpo plaats in en door de Academie voor Beeld Stad Menen in de Bruggestraat. 250 kinderen en jongeren van Rekkem en Menen stelden hun werken tentoon binnen de opties beeldatelier, audiovisueel atelier en architectuur.

“Op het einde van het schooljaar sluiten we telkens af met een overzichtstentoonstelling met werk van alle leerlingen die in 2022-2023 les volgden aan onze academie voor beeld. Op vrijdag was dit de opening van de eindejaarsexpo zes tot zeventienjarigen uit Menen en Rekkem”, zegt directeur Heidi Nolf.

In de loop van het jaar volgen er nog meer uitnodigingen van alle eindeschooljaartentoonstellingen. “Deze expo’s zullen hoofdzakelijk doorgaan in de Academie voor Beeld Stad Menen in de Bruggestraat. Er is eveneens een expo in basisschool Wonderwijzer te Lauwe waar we als academie ook een atelier hebben voor kinderen. Voor Lauwe en de volwassen leerlingen zijn de expo’s later in de maand juni gepland”, aldus Heidi.

Nieuwe expo’s

Op zondag 11 juni is er de openingsexpo die een overzicht zal bieden van kunstwerken gemaakt door leerlingen in de eerste en tweede graad te Lauwe. “En op vrijdag 16 juni nodigen we u uit op de opening van de expo die een overzicht zal bieden van de kunstwerken gemaakt door de leerlingen vierde graad en specialisatie. Al deze expo’s zullen ook te bezichtigen tijdens het weekend”, besluit Heidi.

De deelnemende ateliers zijn Beeldhouwen & Ruimtelijke kunst, Grafiekkunst, Keramiek, Projectatelier, Schilderkunst, Tekenkunst, Beeldende & Audiovisuele Cultuur. (NVM)