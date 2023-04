Academie van Menen eert oud-leerling Erik Desombere met expo: “Kind van de academie”

Erik Desombere (63) komt de komende weken als oud-leerling van de Academie van Menen terug thuis op de plaats waar voor hem alles een halve eeuw geleden begon. De kunstacademie eert de gerenommeerde typograaf en grafisch ontwerper met de expo ‘Letterwerken 2023 Erik Desombere’.

Een ontwerpoefening in de tekenacademie deed in 1972 bij de nog piepjonge Erik Desombere zijn ‘liefde voor de letter’ ontluiken. Een ontwerpoefening met zijn eigen initialen ‘ED’, in zwart en rode gouache geschilderd op een zelf getekend ruitjespatroon, was zijn eerste poging tot huisstijlontwerp. Het was de aanzet tot een succesvolle carrière als vormgever en typograaf.

Erik gaf een aantal jaar les aan de Meense academie en was van 1985 tot vorig jaar docent grafisch ontwerp en typografie aan de hogeschool Sint-Lucas Antwerpen. Sinds 1990 heeft hij zijn eigen ontwerpstudio in de Stationsstraat. De Vlaamse Hogescholenraad, Open Monumentendag Vlaanderen, Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, Erfgoed Vlaanderen, Guldensporencollege Kortrijk en diverse ondernemingen in Vlaanderen zijn gedurende vele jaren – en ook nu nog – vaste klant. In eigen stad ontwierp en upgradede hij het logo van de Academie, maakte hij ontwerpen voor de stad Menen en tekende hij de huisstijl van tal van bedrijven uit. Vorig jaar presenteerde hij zijn lijvig boek ‘Letterwerken 1972-2022’, een overzicht van 50 jaar grafisch zoeken en vinden.

Letters op maat

“Ik ben een kind van de Academie”, vertelt Erik Desombere. “Hier werden mijn creativiteit en mijn liefde voor de letter aangewakkerd. Mijn passie voor huisstijl en typografie is hier ontsproten. Ook mijn passie voor het wiskundige grid ontstond hier, met onderliggende roosterstructuren als basis voor mijn ontwerpen. Aan elk lettertype hangt een verhaal en een visie vast.”

“Hier werden mijn creativiteit en mijn liefde voor de letter aangewakkerd”

De tentoonstelling in de Meense academie bevat een selectie ‘letters op maat’. “Heel wat letterontwerpen zijn ontstaan in functie van een opdracht. Ze vormen het vertrekpunt voor een poster of vloeien voort uit een logo-ontwerp en bijhorende huisstijl. De grafische ontwerpen zijn functioneel naar de klant toe, maar ze laten me ruimte om er mee te spelen, zodat ik er zelf ook iets aan heb. Zo is de passie om alle 26 letters van het alfabet in een bruikbaar letterfont te gieten nooit ver weg. Meer en meer ben ik bezig om typografie naar een artistiek niveau te brengen, waarbij het kunstzinnige de bovenhand neemt op de leesbaarheid”, aldus Erik.

Schepen van Kunstonderwijs Griet Vanryckegem toont zich enthousiast over de samenwerking met de oud-leerling van de Academie. “Onze stad ademt cultuur en onze Academie blijkt een creatieve kweekvijver. Het werk van Erik Desombere is markant en tegelijk universeel. Mooi om hiervan een expo in onze Academie te mogen tonen.”

Fris en dynamisch

“Dankzij Erik kunnen we onze kinderen de wereld van de typografie laten ontdekken. Zijn werk blijft tijdloos, fris en dynamisch”, besluit directeur Heidi Nolf van de Academie voor Beeld.

De expo opent op vrijdag 28 april om 19 uur met een receptie en loopt tot en met zaterdag 13 mei in de inkomhal van de Academie voor Beeld, Muziek en Woord in de Bruggestraat 43. De expo kan bezocht worden op donderdag en vrijdag van 14 tot 20.30 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.