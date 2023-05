Abstracte en neorealistische kunst van Yasmina Naessens

Nog tot en met 20 juni stelt kunstenares Yasmina Naessens tentoon in galerij Pauste in de Oosthelling 8, vlak naast het Kursaal. Op zaterdag 13 mei komt Herr Seele er toelichting geven.

Yasmina Naessens, geboren in Izegem, woont en werkt al 25 jaar in Oostende. De liefde voor de zee, de omgeving en het klimaat verleidde haar richting de badstad. Ze is al enkele decennia actief in de kunst. “Ik studeerde aan het Sint-Lucas in Gent en ging ook vier jaar naar de kunstacademie. Tekenen deed ik al van kleins af aan. Ik was ook actief in de keramische- en beeldhouwkunst, en exposeerde al in eigen land als in Nederland en zelfs Polen. Een jaar geleden ging ik opnieuw aan het schilderen: enerzijds neorealisme met een vleugje surrealisme en anderzijds abstracte werken”, licht Yasmina toe.

De werken met olie- en acrylverf die nu in Pauste hangen, worden gekenmerkt door haar typische stijl: een licht, maar intens kleurenpalet met onder meer rood, geel, blauw en groen. “Zo heb ik enkele schilderijen die volgens de ‘glacé’-techniek zijn gemaakt en waarbij lagen op elkaar worden geverfd. De onderste laag beïnvloedt zo de laag erop.”

Gratis introductie

Ook opvallend: haar werken hebben geen titels of namen. “Om te schilderen gebruik ik een geïnspireerde gedachte. Het is niet mijn bedoeling de wereld te vatten zoals die werkelijk is, maar het verborgene en niet zichtbare weer te geven. Titels zijn niet zomaar een aanduiding van de inhoud van beelden. Daarom zíjn er geen titels. De tijd zal de inhoud openbaren”, legt ze uit. Liefhebbers kunnen er mogelijk invloeden van Magritte of Picasso in waarnemen.

Op zaterdag 13 mei om 18 uur komt Herr Seele in de kunstgalerij een gratis introductie geven over het werk van Yasmina Naessens. De twee raakten eerder bij toeval met elkaar aan de praat en onderhouden een goeie band.