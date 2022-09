Abdijmuseum koopt schilderij in olieverf van abt Campmans aan

Het Abdijmuseum van Koksijde heeft er een mooie aanwinst bij: een schilderij in olieverf op een houten paneel met abt Bernard Campmans, geknield aan een bidbank bij de geopende kist van de zalige Idesbald.

“Een exacte datering is moeilijk te bepalen, want de naam van de schilder staat niet op dit paneelschilderij dat 56,8 X 27,8 cm meet. Dit werk hing jarenlang in een privékapel van een adellijke Waalse familie en was in slechte staat toen we het in ons bezit kregen. Het was dringend aan restauratie toe, vooral de verflaag van het schilderij moest worden gefixeerd. Gelukkig bleek de houten drager nog in goede staat”, legt museumdirecteur Dirk Vanclooster uit. “Het blazoen en het motto ‘Deo Duce’ (God als gids, red.) onderaan rechts op het schilderij verwijzen naar abt Campmans. Het gezicht vertoont sterke gelijkenissen met portretten op andere schilderijen.

Abtsinsigna

“Campmans was afkomstig uit het Franse Douai en trad eind 16de eeuw in als monnik onder abt Laurentius Van den Berghe. De gemeenschap verbleef toen al op Ten Bogaerde. Op dit schilderij zien we de abt gehuld in een rijk versierde koormantel met daaronder een lang wit kleed”, gaat Dirk verder. “De typische abtsinsigna zijn prominent aanwezig zoals de mijter, de abtsring, zijn abtsstaf met de daaraan vastgemaakte zweetdoek of pannisellus. De liturgische kledij en de kist herinneren aan het beleid van de abt, die middenin de contrareformatie de abdij leidde en naar Brugge overbracht.”

“We willen onze kunstcollectie uitbreiden”

“De kist, toegeschreven aan de zalige Idesbald, is enkele maanden na zijn abtsbenoeming tussen het puin van de kapittelzaal opgegraven en overgebracht naar Ten Bogaerde. Onmiddellijk heeft de abdij, onder het bewind van abt Campmans en ook daarna de devotie rond de figuur van Idesbald gestimuleerd en aangewakkerd. Door de verhuis van de gemeenschap en de kist naar de nieuwe abdij in Brugge, komt ze dichter bij een breder en groter publiek waarmee de devotie sneller toenam.”

“Wij vermoedden dat het werk dateert uit de 18de of de 19de eeuw. Een radiografie en een kleurpigmentenanalyse kunnen hierover uitsluitsel geven. Het lijkt erop dat de kunstenaar de abt heeft geschilderd op een ouder paneel. Aanwijzing daartoe is de afgesneden afbeelding van de H. Catherina aan de achterzijde. Ook daar tasten we in het duister over de schilder of de periode waarin het werd geschilderd. Stijlkenmerken wijzen in de richting van de 18de eeuw. Ook deze afbeelding werd gereinigd en geconsolideerd”, besluit de directeur.

Schepen Stéphanie Anseeuw geeft nog mee: “We kopen vaak een werk aan. We vinden mooie stukken op kunstveilingen, na een overlijden of uit een privécollectie… Zo breiden we ons kunstpatrimonium geleidelijk aan uit.”

Info op www.tenduinen.be