Aangespoelde staketselpaal wordt kunstwerk in Oostduinkerke: “Dit is geen gewone bank geworden”

Een na een zware voorjaarsstorm aangespoelde staketselpaal heeft een tweede leven als kunstwerk en rustbank gekregen bij surfclub Windekind in Oostduinkerke. Daar zorgde houtkunstenaar Philippe – Philou – Louwye uit Westende voor. “Neen, eenvoudig was het niet.”

“Lost my heart to the sea”. Surfclub Windekind op het strand van Oostduinkerke heeft er sinds een paar weken een nieuw kunstwerk met die naam bij. En daar is een niet alledaags verhaal aan verbonden. Voor het werk is namelijk een steunpaal van het staketsel in Nieuwpoort gebruikt en in de handen van Philippe Louwye veranderde het gevaarte in een authentiek kunstwerk, maar dan een met een praktische functie.

“Ik heb voor de surfclub al enkele sculpturen mogen realiseren”, steekt Philippe Louwye, ook bekend onder zijn kunstenaarsalias Philou, van wal. “Sven Fransen van de club contacteerde mij in Juni met het nieuws dat ter hoogte van de surfclub een zware houten paal was aangespoeld. Die moet na een zware storm losgeslagen zijn van het Nieuwpoortse staketsel. Of ik daar misschien iets mee kon doen? Ongewone uitdagingen spreken mij altijd aan en ik heb geen moment getwijfeld.”

Rustbank annex surfplank

Philippe ging meteen aan het werk, maar dat bleek geen sinecure. “Inderdaad, de sufclub had al een tractor nodig gehad om het gevaarte op het droge te slepen. Het ging om basralocus, een hard hout dat onder meer in Suriname gevonden wordt. Niet eenvoudig om ermee aan de slag te gaan, maar ik wist al meteen wat ik ermee wou doen: het moest en zou een bank worden.”

“De balk was ietwat beschadigd en daarom heb ik die ingekort en met het resterend gedeelte een surfplank gemaakt. Die maakt integraal deel uit van het met symbolen versierde kunstwerk. In de surfplank merk je trouwens nog het gat op waarin de pen zat die de balk aan het staketsel vastpinde. Het is dus niet alleen een kunstwerk geworden om naar te kijken, maar ook om op te zitten en daar ben ik heel blij om. Het kreeg een heel mooie plaats bij de surfclub”, besluit een tevreden Philou.