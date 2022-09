6xPK6, zes kunstenaars die in 1979 samen afstudeerden: 40 jaar vriendschap en liefde

Lien Vanden Broecke heeft na de zomerbreak de rentree met haar kunstproject Lof.ooo niet gemist. Na een full house tijdens Open Monumentendag, zet ze samen met zes kunstenaars veertig jaar vriendschap en liefde voor kunst en vormgeving in de kijker, tijdens de groepsexpo 6xPK6.

Aanvankelijk mocht Lien Vanden Broecke tot eind deze zomer de leegstaande kapel op de site van het voormalige ziekenhuis Maria’s Voorzienigheid aan de Loofstraat openhouden. Ze maakte er een creatieve ontmoetingsplek van, waar ze om de twee weken een andere kunstenaar de kans geeft om zijn of haar werk te tonen. Ze presenteert er op een heel laagdrempelige manier werk of initiatieven die je anders wellicht nooit te zien zou krijgen, en dat maakt haar project uniek.

Toen ze het goede nieuws kreeg dat ze de kapel nog zeker tot eind dit jaar mag gebruiken, nam ze de tijd om even een pauze in te lassen en tijdens een trip naar Berlijn inspiratie voor de komende maanden op te doen. Eindigen deed ze begin juli, met een knaller waarin maar liefst elf kunstenaars hun visie op schoonheid en verval toonden.

Na een geslaagde opendeur tijdens Open Monumentendag, krijgt ze nu zes mannen over de vloer. Een van hen is Erik Desombere, een grafisch vormgever die zijn werk in mei al in Lof tentoonstelde. Tijdens die expo werden de plannen voor 6xPK6 gesmeed.

Inspirerende opleiding

“In juni 1979 studeerde ik samen met Lieven Decabooter, Jan D’Haene, Philippe Eeckhout, Carl Goethals en John Vandenbulcke af in PK6, de afdeling plastische kunsten van het Kortrijkse VTI. We kregen er tekenen en schilderen van onder meer André Vandeghinste en zijn zoon Lucas, grafiek van Alain Hautekiet, en drie-dimensionale vormgeving van Joris Van Der Mijnsbrugge. Studiereizen naar Amsterdam en Londen, onder leiding van Guido Barrezeele en Frans Lavaert, brachten ons naar bekende musea. Het waren onze eerste contacten met internationale hedendaagse kunst, en dat was enorm inspirerend.”

“Daarna volgden we allemaal hoger kunstonderwijs. Zelf trok ik naar Sint-Lucas Antwerpen, de anderen studeerden verder in Gent aan Sint-Lucas en KASK. Allen bleven we met kunst bezig, sommigen professioneel, andere stapten in het onderwijs of doen er nog een job naast. Na onze studies ontmoetten we elkaar sporadisch, op de opening van een tentoonstelling, of een andere activiteit. Enkele jaren geleden vonden we elkaar terug en nu spreken we geregeld af. Toen we elkaar ontmoetten in Lof naar aanleiding van mijn tentoonstelling, groeide het idee om samen iets te doen in deze charmante kapel.”

Elk zijn specialiteit

“Elk heeft zijn eigen stijl en specialiteit. Lieven creëert monumentale composities. Voor Jan is de drager, die hij liefst zelf maakt, een essentieel onderdeel van het verhaal dat hij wil brengen. De linosnedes van Philippe vormen een fantasiespel van tijd en ruimte. De onderlinge spanning tussen motief en achtergrond bepaalt de sfeer in het werk van Carl. John vond inspiratie voor zijn schilderijen in muurdecoraties in oude gebouwen, en zelf ben ik sinds jaar en dag gepassioneerd door letters.”

“Het resultaat is echter meer dan een tentoonstelling. Samen met de bijbehorende catalogus is het de neerslag van meer dan veertig jaar vriendschap en liefde voor kunst en vormgeving”.

6xPK6 is op 24 en 25 september en 1 en 2 oktober, telkens van 10 tot 18 uur, gratis te zien bij Lof. ooo. Je neemt best de ingang in de Doorniksewijk 144, via de poort volg je links mee tot aan de kapel. (VV)

Info: www.lof.ooo