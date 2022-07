60.000 euro Vlaamse subsidie voor kunstwerk in Zeebrugge

In het kader van een reeks investeringen in kunst op het openbaar domein maakt Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) ook 60.000 euro vrij voor een kunstwerk op de rotonde aan de Baron de Maerelaan in Zeebrugge.

Cultuurminister Jan Jambon investeert in totaal 2,05 miljoen euro voor de realisatie van 21 nieuwe kunstprojecten in de publieke ruimte in Vlaanderen. “Daarvan gaat 270.000 euro naar vier West-Vlaamse kunstopdrachten”, weet Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) uit Knokke-Heist. “Dit instrument stimuleert de creatie van hedendaagse kunstwerken zowel in een stedelijke omgeving als in een landelijke of landschappelijke context.”

De vier West-Vlaamse kunstopdrachten zijn gesitueerd in Oostkamp, Kortrijk, Oostende en Zeebrugge (Brugge). Voor het project in Zeebrugge ontvangt de Stad Brugge een subsidie van 60.000 euro om een en ander concreet te laten uitwerken. Het gaat om een kunstproject op de rotonde aan de Baron de Maerelaan in Zeebrugge. Bedoeling is om de site, die voor velen de toegang tot Zeebrugge is, een meer aantrekkelijke, verwelkomende aanblik te geven. Het kunstwerk moet de verschillende actoren die samenkomen in Zeebrugge – havenarbei- ders, bewoners en toeristen – met elkaar verbinden.

Het aanvankelijke idee voor een kunstwerk op de rotonde kwam van Unizo en de lokale handelaars. Stad Brugge, Brugge Plus vzw, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV, de eigenaar van de rotonde) en MBZ ondersteunden het idee.

Ontwerpwedstrijd

Het project is in totaal gebudgetteerd op 122.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid nu dus bevestigt ongeveer de helft te zullen bijdragen. Stad Brugge en Unizo dragen respectievelijk 12.000 en 10.000 euro bij. Voor de resterende 40.000 euro lanceerde Unizo een oproep richting bedrijven en ondernemers.

“Er werd een ontwerpwedstrijd gelanceerd en intussen werden al een zestal ontwerpen geselecteerd. Op de zeedijk zullen binnenkort infoborden worden geplaatst waarop die ontwerpen al eens voorgesteld worden”, klinkt het op het kabinet van cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V). “Als alles goed gaat, zou tegen de zomer van 2024 een kunstwerk de rotonde moeten sieren. (PDV)