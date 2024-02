50 artistieke locaties tijdens Nacht van de Musea en Galerijen in Oostende

Op 24 februari e.k. staan traditiegetrouw de deuren van de meeste Oostendse kunstgalerijen en musea gastvrij en gratis open. De bezoekers genieten dan op 50 locaties van kunst en cultuur. En dit jaar inspireert James Ensor het evenement extra.

De lijst deelnemende galeries en musea, nu al 50, groeit gestaag. Bij de nieuwkomers met stip valerie_troost gallery, een satelliet van de gerenommeerde valerie_traan gallery uit Antwerpen. Ook Projectvierennegentig is een nieuw artistiek platform, opgericht in een voormalige bokszaal in de Euphrosina Beernaertstraat. Jonge kunstenaars vinden er ondersteuning bij het ontdekken van hun eigen artistieke praktijk en identiteit. En als Oostende.art slaan vijf kunstgaleries (CAS, A Horse With No Name, Galerie P., Oever Gallery en Noir de Noir) de handen in elkaar om hedendaagse kunst in Oostende extra te promoten. “De aantrekkingskracht van Oostende als culturele broedplaats groeit en we juichen de komst van nieuwe spelers toe. Er is een enorme dynamiek voelbaar met allerlei nieuwe initiatieven. Het bewijs dat wij dé cultuurstad aan zee is”, aldus schepen van Vrije Tijd, Bart Plasschaert.

Ensor inspireert

Heel wat deelnemers lieten zich inspireren door het stadsfestival Ensor 2024. Met de kunstroute Elle adore le noir wandel of fiets je, vanuit vertrekpunt B&M Optiek, langs 40 handelszaken met hedendaagse kunst, geïnspireerd door Ensor. In Passion 4 Wood ontdek je voorontwerpen en 3D-modellen van de monumentale Ensorbuste uit hooi & riet op het Maritiem Plein. In Villa Elise toont Koen Broucke een nieuwe reeks schilderijen die de muziek van La Gamme d’Amour en de lankmoedige zee evoceren. De vijf galeries van Oostende.art stellen, binnen Influensored, hun ruimtes in 2024 ter beschikking voor kunstenaars wiens leven of werk een link vertoont met de karakteristieken van Ensors leven.

Muziek

Traditiegetrouw staan de docenten en leerlingen van Conservatorium aan Zee in voor het sfeerbeheer tijdens De Nacht. Op verschillende locaties zijn er verrassingsinterventies en muziek. Verschillende andere Oostendse muzikanten kan je aan het werk zien in het kader van ‘Ostend is Music’. De Nacht loopt van 14.00 tot 22.00 of 23.00 uur. Alleen Astropolis, het James Ensorhuis en Mu.ZEE moeten vooraf gereserveerd worden. Meer info: www.oostende.be/denacht