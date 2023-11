5.000ste bezoeker voor tentoonstelling Yvonne Serruys

Op 2 juli opende de tentoonstelling Yvonne Serruys, beeldhouwer van de nieuwe vrouw. Heel wat kunstliefhebbers en nieuwsgierige leerlingen zakten ondertussen af naar Menen, wat het bezoekersaantal op 5.000 bracht.

Die 5.000ste bezoeker werd in de bloemen gezet in aanwezigheid van burgemeester Eddy Lust en schepen van Cultuur Griet Vanryckegem. “Al 5.000 bezoekers! Dit is een toptentoonstelling voor onze stad, waar we met het hele team van cc De Steiger, samen met UGent, keihard voor gewerkt hebben. Als schepen van Cultuur ben ik trots dat we Yvonne Serruys hier in haar geboortestad de erkenning geven die ze verdient”, aldus Griet Vanryckegem.