4n20 viert feest met tentoonstelling WonderWall

Nog tot en met 22 december kan je in Kortrijk in 4n20 de tentoonstelling WonderWall zien met kunst van 77 kunstenaars met elk een uniek nieuw werk. “De expo die je niet wil missen”, zegt Suzanne Landrieu.

“Dit jaar vieren we een bijzondere mijlpaal: het vierde jaar van onze ruimte voor kunst, 4n20. Ter ere van dit jubileum organiseerden we een speciale retrospectieve”, duidt Suzanne Landrieu. “We hebben 77 getalenteerde kunstenaars uitgenodigd die de afgelopen drie jaar hun werk bij ons hebben tentoongesteld. Zij keren terug naar 4n20 om deze gelegenheid met ons te vieren, elk met een nieuw kunstwerk van ongeveer 30 bij 30 centimeter. Deze tentoonstelling biedt een unieke kans om een diversiteit aan stijlen en media te ervaren, allemaal binnen een intieme en compacte setting, bij 4n20. Het is ook een viering van zoveel creativiteit en talent. Ontdek het werk van deze kunstenaars die ons inspireren, prikkelen en uitdagen, en zie hoe zij zich hebben ontwikkeld in hun artistieke reis.” Een van de 77 kunstenaars is Wim Opbrouck.

Interbellum

In juni 2021 renoveerden vijf kunstenaars een voormalig ambachtelijk weefatelier aan de Jakob van Arteveldelaan 24 in Kortrijk. Onder de noemer 4n20 ruimte voor kunst moest het een nieuwe expositieruimte worden. “Het is een galerie met respect voor het verleden. We verwachten dat het een levendige ontmoetingsplek wordt”, zeiden Simon De Clercq, Suzanne Landrieu, J Pierre ‘Piere’ Vancayseele, Lut Dewaele en Nick Bruneel. “We hebben er elkaar gevonden en leerden elkaar beter kennen”, luidt het. Door de jaren heen werden ze soulmates en samen hebben ze dat oude fabriekspand in ere hersteld. Het is een karakteristiek pand uit het interbellum. “Ik woon ernaast en heb het 11 jaar geleden gekocht. De ruimtes hebben een natuurlijke lichtinval. Het pand heeft ruim 200 vierkante meter wand, een mooie tuin en een lange oprit. Ik wist al snel dat we daar iets mee konden doen”, aldus Suzanne.