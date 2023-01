450 portretten van Sentenaren aan de kunstmuur

Meer dan een jaar geleden werd in Sente gestart met het kunstproject ‘Sente ziet u’ naar aanleiding van 150 jaar Sente. “Het werd een kunstwerk met 450 portretten van Sentenaren, waar ons streefdoel in het begin 150 portretten was”, zegt Ann Gevaert. “Zondag wordt het kunstwerk officieel ingehuldigd ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie.”

Voor 2020 waren diverse festiviteiten gepland ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Sint-Katharina, ook Sint-Katrien of gewoonweg Sente genoemd. “Maar corona stak hier echter een stokje voor en de feestelijkheden moesten noodgedwongen uitgesteld worden”, zegt Ann Gevaert.

“We wilden voor die uitzonderlijke verjaardag een kunstproject opzetten in ons buurthuis ’t Senter en ook kunstenaars uit Sente de kans geven om hun ding te doen. We namen contact met de mensen van ‘Durf 2030’ van stad Kortrijk die ons project graag wilden ondersteunen. We spraken Sentenaar Katelijn Vanpoucke die les geeft aan de kunstacademie in Kortrijk en zij deed diverse voorstellen, maar vooral het idee van een werk met tegeltjes met portretten kon ons charmeren.”

Workshops

Men startte met diverse workshops in de lagere school VBS Sint-Katrien in samenwerking met de leerkrachten van het 4de, 5de en 6de leerjaar. “Het resultaat was een 70-tal zelfportretten van de kinderen op tegels. Door het feit dat die tegels al zichtbaar waren in het buurthuis wilden we de Sentenaren aanzetten om mee te doen aan het project. Elke Sentenaar die dat wenste, kon zijn eigen portret toevoegen en op die manier werd dit een kunstwerk ‘in wording’.”

Katelijn leidde een achttal mensen uit Sente op om workshops te geven. “Femma, KWB, volksdansgroep Skarminkel en Chiro Kiekeboe Sente organiseerden een workshops voor hun leden. Maar ook families, groepjes vriendinnen, buurtbewoners en gezinnen kwamen schilderen in die workshops.”

“Iedereen schilderde zijn eigen portret. Ook de drie burgemeesters kwamen langs en we zorgden er ook voor dat een paar historische figuren zoals ‘Rietje Vlas’ of ‘cafébazin Maintje’ een plaatsje kregen. We wilden 150 portretten voor 150 jaar Sente, het zijn er bijna 450 geworden die nu ons buurthuis voor altijd opfleuren. Nu zondag 8 januari wordt de kunstmuur officieel geopend op de nieuwjaarsreceptie.”

