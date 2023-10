3x Bocaege in Huis De Leeuw in Machelen

In Huis De Leeuw in Machelen gaat nog tot eind oktober de tentoonstelling ‘3x Bocaege’ door. De zussen Christine en Carine Bocaege stellen beiden hun schilderwerken tentoon en halen voor het eerst sinds het overlijden van hun vader zeventien jaar geleden ook zijn unieke kunstwerken boven.

Christine (73) en Carine (67) zijn beiden al geruime tijd met kunst bezig. Op school hielden ze al van tekenen en knutselen maar pas op latere leeftijd gingen ze ook aan de slag met hun talent. “Ongeveer twintig jaar geleden ben ik les gaan volgen aan de academies van Waregem en Deinze”, begint Christine. “Pas nadien ben ik echt naar buiten beginnen komen met mijn werk.”

Uiteenlopende stijl

Carine volgde een gelijkaardig traject. De zussen hebben vandaag een erg verschillende schilderstijl. Christine werkt graag met olieverf en maakt vooral fotografische kunstwerken. Het werk van Carine is een stuk losser, abstracter en vaak geschilderd met acrylverf. De meest opvallende kunst in de tentoonstelling ‘3x Bocaege’ is echter van hun vader Georges Bocaege. Hij overleed in 2006 maar vulde op latere leeftijd zijn dagen met het beschilderen en bewerken van vogeleieren.

“Pa was al van kinds af aan een grote vogelliefhebber. Met zijn fiets ging hij overal rond om vogels te spotten of mensen te helpen. Met ouder worden maakte hij zich zorgen dat hij dat niet altijd zou kunnen blijven doen. Daarom is hij na zijn pensioen kunstwerkjes beginnen maken van vogeleieren. Hij wou een nieuwe hobby en -ook al had hij er nooit iets mee gedaan- pa kon goed tekenen. Struisvogeleieren die hij kreeg van kennissen beschilderde hij of hij graveerde er met speciaal gereedschap figuren en vormen in. Hij zette ook vogels op, soms maakte hij zelfs van verschillende vogels één.”

“Sinds zijn overlijden is het de eerste keer dat we zijn werken terug bovenhalen. Die zitten overal verspreid, hij schonk ze aan vrienden, familie en zelfs de kerk of het rusthuis. Dat vind ik net goed zo, beter dat ze daar elk jaar eens bovengehaald worden als paasdecoratie dan dat bij ons in een doosje blijven liggen. Toch vond ik het belangrijk om alles nog eens samen tentoon te stellen. Bijna was het zelfs ‘4x Bocaege’, onze broer Luc schildert ook maar hij kon niet meedoen.”