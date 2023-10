37 leden Kunstkring Groot-Ledegem tonen hun werk

De Kunstkring Groot-Ledegem pakt dit weekend uit met een tentoonstelling in De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. 37 leden stellen er hun werken en hobby voor. De zaal wordt aangekleed in het thema Halloween.

Bij de Kunstkring is een zeventigtal hobbyisten actief. “Van houtzagers tot fotografen of mensen die met keramiek of haakwerk bezig zijn. Zolang het maar iets met creativiteit te maken heeft. Jong en oud leeft zich uit in zijn of haar hobby”, vertelt Sabine Despiere van de Kunstkring.

Nieuwe hobby

Voor bepaalde activiteiten komen de hobbyisten samen in De Kring in Ledegem, anderen werken van thuis uit. “In de zomer pakken we telkens uit met onze openluchtkunstmarkt in Sint-Eloois-Winkel. ’s Winters kiezen we ofwel voor een kerstmarkt of houden we een tentoonstelling. Vorig jaar was er onze kunstmarkt, dit jaar is het dus de beurt aan de tentoonstelling.”

Die tentoonstelling vindt dit weekend plaats in zaal De L!NK in Sint-Eloois-Winkel. Op zaterdagmiddag kan je er van 13 tot 19 uur de gemaakte werken ontdekken. Op zondag stellen de leden van de Kunstkring hun ontwerpen voor tussen 10 en 18 uur.

Halloween

De toegang is gratis. Tijdens de tentoonstelling is er ook doorlopend een bar open. “We raden iedereen aan om eens een kijkje te komen nemen. Het is gewoon erg leuk om te zien hoe mensen uit de buurt creatief te werk zijn gegaan. Voor bezoekers is het ideale moment om misschien een nieuwe hobby te ontdekken”, aldus Sabine.

De Kunstkring koppelt aan de tentoonstelling een thema. Dat is dit jaar Halloween. “Het is niet zo dat de kunstwerken iets te maken zullen hebben met Halloween, maar de zaal wordt wel wat griezelig aangekleed.”