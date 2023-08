26ste editie Kunstroute duurt dag langer: Vier bijkomende locaties én aangepast parcours

Op 12, 13, 14, 15, 19 en 20 augustus vindt de 26ste editie van de Zuienkerkse Kunstroute plaats. Met maar liefst vier bijkomende locaties én een aangepast parcours langs een verrassend stuk Zuienkerke en Meetkerke, steekt de zomerklassieker in een fris nieuw jasje.

De 26ste Kunstroute wordt een echte XL-versie, niet alleen qua aantal locaties en deelnemers maar ook qua duur: door met Hemelvaart de brug te maken, krijgen de bezoekers bij deze editie geen vijf maar wel zes dagen de tijd om de route te doen.

Zorghotel

Naast de bekende locaties in de gemeentelijke zalen brengt Kunst-klasse een boeiende groepstentoonstelling. In De Pottemaecker loopt dan weer een programma rond het thema ‘familie’, met naast een expo ook een lezing en een film.

Nog een opvallende nieuwe locatie is het zorghotel Polderwind: daar zullen ter gelegenheid van de Kunstroute bronzen beelden opgesteld staan. In het oud gemeentehuis van Meetkerke is er dan weer ruimte voor videokunst. Een lusvormig, bewegwijzerd parcours van dertig kilometer brengt je zo in totaal op elf verschillende locaties, verspreid over de vier deelgemeenten.

Fietsroute

De locaties zijn te herkennen aan de vlaggen met Zuienkerke (h)ier ist te doen. Voor de fietsers is een deels alternatieve route voorzien langs slingerende fietspaden en trage wegen. De Kunstroute is op de hierboven vermelde dagen gratis te bezoeken van 10.30 tot 18 uur. Folders met routebeschrijving zijn te verkrijgen in de lokale handelszaken, in de bib en het gemeentehuis.