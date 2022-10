250 kunstenaars nemen deel aan ‘Buren bij Kunstenaars’: Neem eens een kijkje in het atelier van de kunstenaar

In het atelier van kunstschilder Olivier Bulteel in Sint-Denijs (Zwevegem) werd de 19de editie van ‘Buren bij Kunstenaars’ voorgesteld. Meer dan 250 kunstenaars stellen tijdens het weekend van 15 en 16 oktober tentoon in eigen atelier of in een groepstentoonstelling.

‘Buren bij Kunstenaars’ is hét evenement om een kijkje te nemen achter de schermen van deze creatieve duizendpoten.

Dit is sedert 2020 een organisatie van Zuidwest die zowat alle culturele diensten van de gemeenten en steden in de regio omvat. Met enige trots kondigde Marnix Theys van Zuidwest aan dat de komende editie nu al een succes is. “We klokken af op 150 tentoonstellingen, 131 in het atelier van de kunstenaar zelf en 19 expo’s op locatie. Deze groepsexpo’s zijn samen goed voor nog eens 126 deelnemende kunstenaars, waardoor we dus in het weekend van 15 en 16 oktober met het werk van 257 kunstenaars kennis kunnen maken.”

Volgens Marnix ligt het succes van Buren bij Kunstenaars vooral aan het laagdrempelig concept van het evenement voor zowel de participerende kunstenaars als de vele bezoekers.

Diversiteit

Zuidwest en de 13 participerende steden en gemeenten zijn uiteraard blij met het aantal deelnemers, maar evenzeer over de diversiteit aan kunstenaars. “Beeldhouwers, schilders, keramiekers, glaskunstenaars, fotografen, tekenaars, … We hebben het allemaal in onze regio en allen erkennen ze Buren bij Kunstenaars als hét platform bij uitstek om hun kunnen te tonen, zowel thuis als in groepsexpo’s. Sommigen zijn ervaren kunstenaars, anderen zijn aan hun vuurdoop toe. Eén ding hebben ze echter gemeen: hun grote passie voor kunst.”, aldus Marnix Theys. De handige webpagina burenbijkunstenaars.uitinzuidwest.be biedt de bezoeker een mooi overzicht van alle deelnemende kunstenaars en kan men zoeken per discipline.

Uitpas

Buren bij Kunstenaars is een Uitpasactiviteit, wat betekent dat alle Uitpashouders punten kunnen sparen bij de participerende kunstenaars of bij bezoek aan een groepstentoonstelling. Wie tijdens het evenement 10 Uitpaspunten spaart heeft nog de kans een ticket voor de tentoonstelling ‘Open Hart’ van Wim Opbrouck in het museum Dr. Guislain te winnen. Buren bij Kunstenaars op zaterdag 15 en zondag 16 oktober van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. (GV)