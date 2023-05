22ste Kunstroute heeft oog voor Oekraïne: “Opbrengst voor weeshuisproject in Mozambique”

Op 18 mei wordt de Kunstroute in Kortemark weer op gang getrapt. Niet alleen lokale kunstenaars worden er in de kijker gezet, maar het publiek kan ook heel wat binnen- en buitenlandse artiesten, actief in uiteenlopende kunststijlen, bewonderen.

“We zijn trots dat ongeveer 80 kunstenaars op 16 verschillende locaties kunnen tentoonstellen”, weet Tine Lievens van OOkunst te vertellen. “Deze locaties zijn verspreid over de hele gemeente en vormen het decor voor schilderijen, keramiek, sculpturen in metaal, brons en steen, glascreaties, papier en textielsculpturen. Naast een 25-tal lokale kunstenaars van OOkunst hebben heel wat gastkunstenaars hun deelname bevestigd. Kunstenaars uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland en Oekraïne bieden weer een grote variëteit aan kunstdisciplines. Onder het motto ‘Oog voor kunst’ willen we ook oog hebben voor de Oekraïense kunstenaars die het momenteel hard te verduren hebben. Daarom wordt in de oude bib in de Torhoutstraat extra aandacht besteed aan deze kunstenaars.”

Weeshuisproject

“Ook dit jaar wordt een deel van de opbrengst uit verkopen van kunstwerken door de kunstenaar afgestaan voor ons weeshuisproject in Mozambique. In cc De Beuk wordt ook een aantal kunstwerken te koop aangeboden, geschonken door diverse kunstenaars. Sedert 2005 hebben deze diverse acties van OOkunst in totaal al ruim 111.000 euro opgebracht. Dit jaar is er ook een publieksprijs voor de kunstenaar die het best in de smaak valt, terwijl we ook een kunstprijs ter waarde van 900 euro verloten onder de deelnemers die zich een catalogus aanschaffen. Het publiek kan starten aan cc De Beuk in Kortemark of aan Sint Jan de Deo in Handzame. Een catalogus, met inbegrip van 2 consumpties, kost 15 euro. Je kan die ook online bestellen”, aldus Tine. (JDK)

De Kunstroute vindt plaats van 18 tot en met 21 mei en van 27 tot en met 29 mei, telkens tussen 10 en 18.30 uur. Info: www.oo-kunst.be.