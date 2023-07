18 kunstenaars stellen tentoon in Douviehoeve in Watou: “Zelfs kunst met echt bloed”

Tijdens Kunstzomer Watou wil kunstenaar Pol Bonduelle nog meer kunstenaars samenbrengen in de befaamde Douviehoeve langs de Steenvoordestraat. Achttien kunstenaars tonen er hun werk onder de vleugels van vzw Watou Art Foundation (WAF).

De Kunstzomer Watou loopt weer als een trein. Zo loopt er ook het project in lederatelier Luc Depuydt op de Kleine Markt. En zeker ook de befaamde Douviehoeve is een bezoek meer dan waard. Daar brengt de bekende kunstenaar Pol Bonduelle met de vzw WAF niet minder dan 18 kunstenaars samen in zoals hij het noemt ‘a world of rooms’ De twee grote loodsen vormen er immers in een prachtig decor een wereld van diverse kunstvormen.

Gedroomde locatie

Vorig jaar al zag Watounaar Pol Bonduelle dat de prachtige ruimte op de Douviehoeve weer niet meer zou gebruikt worden om er tijdens de Kunstzomer ook enige kunstvormen te tonen aan het grote publiek. Hij besloot er samen met vier kunstenaars eigen werk tentoon te stellen. “Toen ik hoorde dat deze prachtige ruimte dit jaar weer niet ingevuld zou geraken, wilde ik er natuurlijk iets mee doen. Met enkele geïnteresseerden hebben we de vzw Watou Art Foundation opgericht. We zorgen voor een combinatie van actuele en klassieke kunst, die daarbij ook heel toegankelijk is. We zien het heel breed: tekeningen, fotografie, beelden, schilderen, installatie, video en nog veel meer. Zowat elke kunstvorm krijgt onderdak in de Douviehoeve. Er is ook kunst met wat zwarte humor.”

Recyclagemateriaal

“En de artiesten komen niet alleen uit Vlaanderen maar ook uit Wallonië, Frankrijk, Nederland en Engeland. We kunnen fier zijn op deze realisatie. De Douviehoeve is elke dag open tot en met zondag 3 september, met enkel een sluitingsdag op donderdag. Mensen die de Kunstzomer bezoeken en hier meerdere dagen verblijven, kunnen dus zeker ook eens langskomen bij ons.”

Tempel van de spleet

Wie door de kunstgalerij van de Douviehoeve loopt, wordt geconfronteerd met diverse kunst. We komen eerst binnen in ‘De Tempel van de spleet’ en vervolgens zien de mensen kunst met echt bloed. Daarnaast is er werk met recyclagemateriaal, met kolen, met brons en ijzer, met foto’s, grafieken, video-installatie, collages, tekeningen en maquettes, fragiliteit in globes. Natuurlijk zijn er ook schilderijen. Er is kunst te vinden van landgenoten Alex Vanhee, Martine Depypere, Jan Verschueren, Pol Bonduelle, Pat Riské, Nicolas Van Elslander, Maaike Vanbruwaene, Gino Lucas, Marianne Raymakers, Didier François, Frans Neels en Tinne Vereeck. Ook de Engelse Lucy Wood, de Nederlander Rob Voerman, en de Fransen Jérémy Monchaux, Agnès Dubart, Sylvie Cliché en Bruno Deman zijn van de partij.

Alle informatie is te vinden op www.waf-vzw.be. De toegang is gratis.