1.000 kinderen spelen Ensorschilderij ‘De Baden van Oostende’ na

Een 1.000-tal leerlingen van de eerste en tweede leerjaren van de scholengemeenschappen Bewonderwijs en 9 Beaufort – met basisscholen van Bredene tot Lombardsijde – beeldden dinsdag op het strand van Oostende het Ensorschilderij ‘De Baden van Oostende ‘uit.

Leerlingen van 22 scholen van de scholengemeenschappen Bewonderwijs en 9 Beaufort trokken dinsdag allemaal piekfijn uitgedost naar het strand van Oostende tussen de surfclub en de Venetiaanse Gaanderijen om er strandtaferelen van net voor 1900 tot leven te wekken.



Een gigantische groep kinderen maakten zo kennis met het werk van de schilder en gaven een schot voor de boeg van het Ensorjaar, dat in december start en in 2024 tal van activiteiten zal omvatten ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van het overlijden van de meester. De kinderen droegen roodwitte en blauwwitte badpakjes en speelden liefst 26 scènes uit het schilderij na. Die werden gefotografeerd en zullen in maart en april 2024 een tentoonstelling vormen in de Koninlijke Gaanderijen. (HH)