Kunst naar Vermogen Moorsele viert 150 jaar met Carmina Burana

Als afsluiter van de viering voor het 150-jarig bestaan brengt de Koninklijke Harmonie Concordia Kunst naar Vermogen Moorsele op zaterdag 7 oktober om 20 uur en op zondag 8 oktober om 16 uur de Carmina Burana van Carl Orff.

Het is het eerste grote samenwerkingsproject van dirigent Hannes Vanlancker. “Er komen meer dan 175 zangers en muzikanten op het podium. Voor dit meesterwerk van de Duitse componist Carl Orff werken we samen met de koren Crescendo uit Rollegem en Con Cuore en Laidos uit Waregem, en het kinderkoor X!NG uit Menen. Deze koren hebben ervaring met het stuk en dat is niet onbelangrijk, want zeker voor de zangers is het een stevige uitdaging.”

We zijn net op tijd om de laatste noten van de eerste gezamenlijke repetitie mee te maken en het klinkt al behoorlijk indrukwekkend. Er is een taartbuffet voorzien voor iedereen, de sfeer is gemoedelijk en enthousiast. “Het is tof om dit samen te kunnen doen met zovelen, en zeker de harmonie klinkt stevig door. Dit was pas de eerste repetitie, het kan alleen maar beter worden.”

Geniet van het moment

Carmina Burana is Latijn voor Liederen uit Beuern, een dorp in Beieren. Carl Orff baseerde zich op middeleeuwse liederen, zowel religieuze en liefdesliederen als schunnige drinkliederen. Hoogtepunt wordt O Fortuna, de hymne voor de godin van het lot. Het motto van dit stuk is: ‘Geniet van elk moment dat geluk brengt, want het duurt vaak maar even.’

“We repeteren nog enkele keren en dan komen ook de solisten erbij. Dat zijn sopraan Sarah Peire, tenor Teun Michiels en bariton Henk Lauwers. Het is toch wel stevig om zo’n project op te zetten en tot een goed einde te brengen, maar ik heb er vertrouwen in dat het enthousiasme en de liefde voor muziek van alle deelnemers zullen zorgen voor een prachtig resultaat.”

Zaterdagavond is al uitverkocht. Voor de voorstelling op zondag kun je tickets van 25 euro bestellen op de website ccwevelgem.be, zoeken naar Carmina Burana. Meer informatie vind je op https://khcmoorsele.be/#/carmina-burana. (HV)