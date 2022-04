Kubox viert vijftiende verjaardag met optreden van Bart Peeters

De Kubox in Kuurne bestaat vijftien jaar en viert dat op 5 mei met een concert van Bart Peeters, de man die destijds optrad op de opening. “Dat wordt een groots meezingfestijn”, zegt programmator Jonathan Breughe. Een hoogtepunt in de geschiedenis van een zaal die haar naam kreeg tijdens een… toiletbezoek.

Het was zowaar burgemeester Francis Benoit (CD&V), die destijds de naam bedacht. Tijdens een toiletbezoek.

“Een nieuwe naam bedenken voor een zaal is soms een moeilijke klus”, vertelt de burgemeester. “Er waren al enkele suggesties binnengekomen, zoals ‘Vaernewijkbeke’ en ‘de Hippe Droom’, maar bij geen van beide namen was er meteen een wauw-gevoel, aangezien we eigenlijk op zoek waren naar een naam die wat meer internationaal moest klinken.”

“Een plotse inval bracht mij bij de benaming Kubox – een samentrekking van ‘Kuurne’ en ‘box’, doos. Het basisidee was toen namelijk een multifunctionele loods te bouwen. Maar door de investeringen die we in de afgelopen jaren hebben gedaan, is Kubox uitgegroeid tot een echte cultuurtempel.”

Tribune en foyer

Naast een tribune om comfortabel en veilig een evenement te kunnen bijwonen, kwamen er ook akoestische doeken om het geluid optimaal te laten klinken en een foyer.

“In oktober 2007 werd de toenmalige polyvalente zaal aan de Kuurnse renbaan geopend met een jeugdraadfuif, een concert voor ouderen, en een optreden van Bart Peeters”, gaat Francis Benoit verder. “Natuurlijk bleven we door de jaren heen Bart Peeters aan de mouw trekken om met een nieuw album onder de arm weer eens te komen optreden in de Kubox.”

“Toen we de tiende verjaardag van onze zaal vierden, grepen we net naast een concert van Bart Peeters. Ik ben dan ook heel trots dat het team programmatie er deze keer wel in geslaagd is om die klepper te strikken, voor de vijftiende verjaardag. In oktober 2007 genoten zowat 800 Kuurnenaren van een prachtconcert, ik ben benieuwd hoeveel van de oorspronkelijke bezoekers nu opnieuw aanwezig zullen zijn!”

Meezingfestijn

“Het was puzzelen en schuiven om een gaatje te vinden tussen de uitgestelde tourdata van Bart Peeters en de vrije data in de Kubox”, zegt Jonathan Breughe, programmator bij de vrijetijdsdienst, “We zijn alvast trots dat we de artiest die ooit de Kubox inzong vijftien jaar later opnieuw kunnen ontvangen. De combinatie van nieuw materiaal en zijn bekende klassiekers zal ongetwijfeld voor een groot meezingfestijn zorgen.”

Door de jaren heen mocht zaal Kubox al heel wat regionale talenten, nationale toppers en zelf internationale kleppers ontvangen: onder meer 10CC, The Scene, ’t Hof van Commerce en Therapy? stonden er op het podium. En meer dan eens werd de polyvalentie van de zaal in de verf gezet met de organisatie van fuiven, jobdagen, verzamelbeurzen … Een sterke troef. (BRU)