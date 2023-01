Kostuumatelier van Stad Brugge verhuist naar nieuwe Erfgoedfabriek

Begin juli opent de Erfgoedfabriek in de Brugse haven haar deuren, een gloednieuw state-of-the-art erfgoeddepot voor Musea Brugge en Raakvlak. Ook het materiaal van het kostuumatelier en de Gouden Boomstoet, dat nu bewaard wordt in de ‘Bond’ aan de Smedenpoort, verhuist naar daar.

“Dergelijke verhuisbewegingen lijken eenvoudiger dan ze zijn. We werken met erfgoedmateriaal en daarom is omzichtigheid geboden”, stelt de Brugse cultuurschepen Nico Blontrock. “Om die reden gaat het kostuumatelier dicht vanaf 1 maart: de mogelijkheid om kostuums te huren wordt tijdelijk stopgezet.”

Inventaris

Vanaf maart wordt alles geïnventariseerd en ingepakt, door een professionele verhuisfirma overgebracht naar de Erfgoedfabriek, waar alle materiaal een nieuwe plek krijgt. “Voor de vele Brugse verenigingen en particulieren die gebruik maken van de diensten van het kostuumatelier wordt het dus even behelpen, maar van zodra de Erfgoedfabriek open is, zullen ze op een nog professionelere manier dan vroeger geholpen kunnen worden”, zegt Nico Blontrock.

De Erfgoedfabriek krijgt haar stek in de voormalige kaarsenfabreik in de Kleine Pathoekeweg in de Brugse haven. “De nieuwe locatie heeft voldoende parkeergelegenheid voor de deur, er zal een lift aanwezig zijn. Ideaal voor wie minder mobiel is, of voor wie een grote hoeveelheid moet meenemen”, aldfus de Brugse cultuurschepen.

Concreet zal het kostuumatelier gesloten zijn van 1 maart 2023 tot en met 18 juni 2023. Aanvragen die in maart, april of mei ingediend worden, zullen niet behandeld worden.

Ontleningen

Het aantal Bruggelingen dat de voorbije jaren historiscxhe kostuums ontleende is fiks gedaald. Volgens Nico Blontrock waren er in 2022 53 ontleningen van historische kostuums: “De redenen daarvoor zijn heel uiteenlopend: ze worden gebruikt voor een huwelijk, themafeesten, filmopnames, schoolfeesten, fundraisingbals, klastoneel.”

“Ter vergelijking: in 2019 vonden 101 ontleningen plaats, in 2020 (coronajaar) toch nog 28 en in 2021 waren er 32 ontleningen. Ik ben er zeker van dat de vernieuwde interesse voor de geschiedenis, mede door het programma ‘Het verhaal van Vlaanderen’ waar Musea Brugge aan meewerkte, ook voor het kostuumatelier een boost zal betekenen: niets beters om de geschiedenislessen over de middeleeuwen echt tot leven te brengen dan een bijpassend kostuum.”

Online catalogus

Op de website van Stad Brugge https://www.brugge.be/historischekostuums kun je de online catalogus vinden. Daarom vind je 63 verschillende dameskostuums, 164 herenkostuums, 24 kinderkostuums. In totaal gaat het om 550 kostuums. Benieuwd? Dames kunnen voor 20 euro koningin, non, novice, hofdame, edeldame, prinses, dienster, boerin of herderin worden, de heren geestelijken, edelman, kruisvaarders, arme man, boeren, page, koopman, ridder, soldaat, graaf of nar.

Daarnaast is zijn er vele accessoires aan 8 euro: speren, schilden, zwaarden, dolken, kettingen, hoeden, haarbanden, kruisboog …