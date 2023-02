Kortrijkse studenten boksen kunst- en lichtspektakel in Warande in mekaar

Vier studenten eventmanagement organiseren voor hun eindwerk op zaterdag 25 februari een kunst- en lichtspektakel in het Heulse natuur- en speeldomein De Warande. Het studentenbedrijf ‘Light It Up’ brengt 15 creaties samen op een wandelroute.

Light It Up is het eindwerk van vier studenten aan de Vives Hogeschool in Kortrijk: Jonas Vanwynsberghe, Simon Remaut, Anneleen Nitelet en Nette Vlieghe. Samen boksten ze de voorbije maanden een heus lichtspektakel in mekaar, dat zaterdagavond, tussen 18 en 23 uur te zien is voor het grote publiek. “De creaties worden tentoongesteld langs een wandelroute in combinatie met installaties in het licht gezet, schaduwen en lichtgevende objecten. Onder meer zullen optische illusies, het beleven van kunst en licht en photobooths centraal staan”, zegt het viertal.

De studenten mikken op een 50-tal aanwezigen. © gf

38 tickets verkocht

Wandelaars die zelf ook de droom koesteren om kunstenaar te worden, kunnen onder meer aan de slag gaan met ‘lighted painting’.

Zo’n 38 mensen kochten al een ticket voor het lichtspektakel. “Maar we mikken op een vijftigtal aanwezigen, en in het beste geval verwelkomen we 60 wandelaars”, klonk het nog ambitieus.