Kortrijkse filatelieclub pakt uit met tentoonstelling en nieuwe postzegel

De Kortrijkse filatelieclub KFV De Leie Philatic Club zet in het laatste weekend van augustus de beurs Fila Kortrijk 2023 op poten. Een jury buigt zich over de deelnemer die het mooiste verhaal kan voorleggen gelinkt aan postzegels of poststukken. Daarnaast kunnen verzamelaars als eerste enkele nieuwe postzegels kopen.

De KFV De Leie – Philatec Club is eigenlijk een fusie van twee Kortrijkse clubs die zich bezighielden met filatelie. Filatelie is een ruime omschrijving voor het verzamelen van poststukken. In Kortrijk had je dus enerzijds de ‘KFV De Leie’, gesticht in 1924 en anderzijds ‘The Philatelic Club Kortrijk, die het levenslicht zag in 1936. Het ging om twee grote clubs met heel veel leden, maar in de loop der jaren ging het ledenaantal gestaagd achteruit.

“Veel verzamelaars zaten dan nog in de twee clubs en dat bleek soms een beetje te veel van het goede”, aldus Patrick Libbrecht uit Gullegem, vicevoorzitter en redactieverantwoordelijke van de club. “In 2026 staken de twee verenigingen de koppen bij elkaar en het kwam tot het voorstel om eventueel samen verder toe doen. Zo geschiedde ook.”

Tentoonstelling

De club komt nu naar buiten met een tentoonstelling annex wedstrijd. “Twee jaar geleden stond dat ook al eens op de agenda, maar omwille van corona moesten we alles uitstellen. We zijn na de covidcrisis met Fila-Kortrijk 2023 de tweede club die een regionale competitieve tentoonstelling organiseert.”

Op het evenement worden niet zomaar postzegels getoond. “De deelnemers bieden eigenlijk een verhaal aan dat ze kunnen staven met postzegels en -kaarten. Dat wordt gepresenteerd in een kader en wie het mooiste en interessantste verhaal kan presenteren is de winnaar”, vertelt Patrick. “Momenteel zijn er 49 deelnemers, waarvan zo’n vier van onze club. De presentaties luisteren bijvoorbeeld naar namen als ‘De Engelbewaarder van de scheepvaart’, ‘Marie, een vrouw die tot de verbeelding spreekt’, of ‘Sabena in Afrika’. Een jury bekijkt de stukken en geeft punten.”

Zegels met Kortrijkse bezienswaardigheden

Op 28 augustus geeft Bpost een velletje ‘Pleinen van Kortrijk’ met postzegels uit, waarop de voornaamste bezienswaardigheden van Kortrijk te zien zullen zijn: het belfort, de Broeltorens, de Sint-Maartenskerk, het stadhuis en het Begijnhof. Twee dagen eerder, op 26 augustus, kunnen geïnteresseerden het velletje met een speciale afstempeling al aankopen op de tentoonstelling. Ook enkele andere postzegeluitgaven zullen te koop zijn. Daarvoor wordt speciaal een tijdelijk postkantoor geopend. “Dat gebeurt enkel op zaterdag, niet op zondag”, verduidelijkt Patrick.

Alles vindt plaats in OC Marke in de Hellestraat 6 in Marke. Op zaterdag is de tentoonstelling open tot 17 uur, op zondag tot 15 uur. Op beide dagen is er een bar voorzien.