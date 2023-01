Kortrijkse Fien Maes (21) maakt furore als model bij Gucci en Prada

De Kortrijkse Fien Maes scheert hoge toppen in de modewereld. Op haar 16e werd ze tijdens een dagje shoppen in Gent aangesproken. Vijf jaar later staat ze onder contract bij de meest roemrijke modellenbureaus ter wereld. Binnen enkele weken meet ze zich met de groten der aarde op de New York Fashion Week. Haar CV oogt indrukwekkend. Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Dries Van Noten. Allemaal hengelen ze naar haar diensten.

Het begint met een dagje shoppen, het eindigt op de catwalk van de New York Fashion Week. Het verhaal van topmodel Fien Maes uit Kortrijk leest als een sprookje. Amper 16 was ze toen ze de kans kreeg om zich aan te sluiten bij een Brussels modellenbureau. “Toen ik begon was ik amper 16 en dus nog heel erg jong. Gelukkig ben ik altijd goed begeleid geweest en kon ik steeds rekenen op de steun van mijn ouders, ” steekt Fien van wal. “Ik heb eerst nog mijn middelbare school afgewerkt, en ben me daarna volledig gaan focussen op mijn modellencarrière.”

Waslijst aan klanten

Fiens carrière begon bij een Brussels modellenbureau, maar momenteel krijgt ze ook kansen bij modellenbureaus in Milaan, New York, Barcelona en Londen. Om een idee te geven: topactrice- en model Monica Bellucci staat onder contract bij hetzelfde modellenbureau als Fien. Voor ze het wist liep ze in 2020 voor het Italiaanse luxemerk Prada. En zo ging de bal aan het rollen. “Covid heeft eventjes alles stilgelegd, maar nadien ging het heel snel”, zegt ze. Minder dan drie jaar na haar eerste grote opdracht oogt haar cv even uitgebreid als indrukwekkend.

In juli mocht ze meelopen op de catwalk van de 10de Dolce & Gabbana Alta Moda Show, hét mode-event van de zomer. Onder meer zangeres Mariah Carey, zangeres van ‘s werelds bekendste kerstmislied, en het Duitse supermodel Heidi Klum, tekenden ook present. “Alta Moda is uniek, zelfs in de wereld van de haute couture,” omschreef de Amerikaanse zakenkrant The Financial Times het evenement. Ook Vogue, het modemagazine bij uitstek, pocht maar wat graag met het werk van Maes op haar website. Voor Louis Vuitton mocht ze dan weer poseren in Grazia Magazine, een magazine met oplages in meer dan 20 verschillende landen. “Het blijft allemaal zeer indrukwekkend om te doen. Zeker als je de eindresultaten ziet van een shoot of een fashion show geeft dat een heel warm gevoel vanbinnen”, voegt Fien toe.

Voor Fien komt de drukste periode er nu aan. Enkele dagen geleden sprong ze op het vliegtuig richting New York om er een maand te blijven. “Ik ben hier om mijn modellenbureau eens te bezoeken en ook om te netwerken met een aantal nieuwe klanten, fotografen en merken.” Het hoogtepunt van de trip begint op 10 februari in de vorm van de New York Fashion Week, dan blazen ‘s werelds grootste modellen en designers verzamelen in Manhattan. De New York Fashion week is het startschot van een kwartet aan razend drukke modeweken met later dit jaar nog Parijs, Milaan en Londen op de agenda. De vier staan samen bekend als de “Big Four”. De kans is reëel dat we ook daar Fien aan het werk zien. “Al weet ik dat pas enkele dagen op voorhand.”

“Buitengewoon trots”

Bij de familie van Fien klinkt niks anders dan trotse geluiden. “Fien is zo bescheiden en dat maakt het allemaal zo bijzonder. We zullen altijd zelf moeten vragen naar de laatste nieuwtjes. Ook als ze bij ons is, blijft ze dezelfde spontane en lieve Fien zoals we haar altijd al kenden”, klinkt het bij één van de familieleden.

Tegelijk blijft Fien razend ambitieus. “Ik zie wel waar alles heen gaat, en probeer er het maximale uit te halen. Al ben ik o zo dankbaar voor alle kansen die ik krijg”, besluit ze.