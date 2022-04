Kortrijkse auteur schrijft beste filosofische kinderboek

‘Hoge beren vangen veel wind’, het kinderboek van Kortrijkzaan Korneel De Rynck, werd in Nederland verkozen tot beste filosofische kinderboek van 2021. Het is niet de eerste keer dat Korneel in de prijzen valt met zijn werk, dat ook uit non-fictie bestaat. “Ik ben heel blij hiermee!”

De concurrentie was niet mals, want een van de andere genomineerden was levende legende Toon Tellegen, alom gekend voor zijn dierenverhalen. Wie het boek van Korneel De Rynck leest, is gecharmeerd door de fijne verhalen en prachtige illustraties van Naomi Christiaens. Een soort parabels, omschrijft de Kortrijkzaan het zelf. Ze bulken van de fantasie, leuke plotwendingen en vooral: een onderliggende boodschap waar identiteit, vriendschappen, zelfvertrouwen en waarden centraal staan. “Het is een vervolg op een eerder boek”, zegt Korneel. “Ik schreef Waarom een bos geen ramen heeft in 2017 voor mijn zoon Kamiel, die kort na de publicatie werd geboren. Dat boek werd goed onthaald en toen een dochter op komst was, heb ik een vervolg bedacht. Ik wilde dat dat boek voor haar even goed was.”

Van 8 tot 108 jaar

Meestal ontstaan de verhalen op basis van één beginzin, of een vreemde gebeurtenis in het bos en laat ik daar mijn fantasie op los. Soms duurt het lang voor alles op zijn plaats valt, soms komt het meteen. Een constante is dat er altijd een zekere gelaagdheid in zit. Ik mik als het ware op ‘kinderen van 8 tot 108 jaar’, dus op iedereen die nog kinderlijke verwondering heeft. Het zijn de ouders die deze boeken kopen en voorlezen, dus het is fijn als zij er ook iets uit halen of de onderliggende boodschap begrijpen. De nominatie voor de prijs – die voor het eerst werd uitgereikt – had ik totaal niet verwacht. Ik ben heel blij. Je hebt niet altijd een idee hoe goed een boek het doet in het buitenland. Maar het eerste deed het al goed in Nederland, en ook deze werd gretig opgepikt.”

Voor Korneel is het mooi meegenomen. Een eerdere passage in De Boekenclub op Eén (nu nog te zien op VRT.nu, red.) zorgde dat zijn eerste weer werd opgemerkt en intussen aan een derde druk toe is. Opvallend: Korneel viel al eerder in de prijzen, vooral voor zijn non-fictiewerk. Zo won hij de Vlaamse Scriptieprijs 2008, de Groene Waterman Publieksprijs 2012 en was hij genomineerd voor de VPRO Bob den Uylprijs in 2012. Zijn opvallendste boek is eentje over de periode van vlak voor de golden sixties. Van Vroeger was alles anders uit 2018 werden 10.000 exemplaren verkocht. Momenteel schrijft hij aan een vervolg. Verder schreef hij al een boek over de oorlog in Joegoslavië en twee boeken over de Eerste Wereldoorlog. “Oorlogsboeken en kinderverhalen, dat zijn inderdaad twee uitersten, maar centraal staat altijd het verhaal.”