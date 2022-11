Kortrijks woordpodium zoekt locaties voor huiskamerpoëzie

Veel Vijven en Zessen (VVZ), een reizend woordpodium voor Kortrijk, werd vorig jaar opgericht door schrijfster Kimme ‘Tigra’ Lefevre en rapper Siebrand Craeynest. Sinds oktober 2021 trekt VVZ door Kortrijk en organiseren ze op allerlei plaatsen in de stad woordkunstevenementen.

Bolwerk, Cassimir, het LOOF-park, Textival, Gainsbar en The Pits passeerden reeds de revue. Op het podium bevonden zich onder anderen al Glenn Dumortier (West-Vlaams Kampioen Slam Poetry 2021), Johan Sebastiaan Steur (Humo, sinds najaar 2022 met een vaste poëtische rubriek in De Ideale Wereld) en de Kortrijkse urban influencer Margot Demeulemeester.

Open podium

“Tijdens een VVZ-avond treden woordkunstenaars op waarna een open podium volgt voor eenieder die iets te zeggen of te brengen heeft. Op die manier brengt VVZ woord dichter bij de Kortrijkzaan en heeft ook die Kortrijkzaan de kans om zelf zijn/haar/hun dichtkunsten te etaleren”, vertelt Siebrand.

Afgelopen jaar vond er al één VVZ-editie plaats in een huiselijke context langs de Spinnerijkaai. Nu alles veel te duur is, zeker de verwarming, wil Veel Vijven en Zessen mensen met woorden verwarmen.

Huiselijke locaties

Hiervoor zoeken ze nieuwe huiselijke locaties. Heb jij een ruimte of woonkamer beschikbaar? Kan er daar een 15 tot 20-tal mensen plaatsnemen, zittend of staand, en wil jij toevallig zelf ook iets brengen? Dan kan je binnenkort Veel Vijven en Zessen ontvangen bij jouw huis.

“De laatste huiselijke editie die we hadden was echt heel leuk”, zegt Lisa Debeerst, voorzitter van VVZ. “In de context van een woning is de sfeer ideaal en is de drempel voor woordkunstenaars om hun eerste stap te zetten minimaal.”