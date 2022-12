Kortrijks schepen Axel Ronse (N-VA) hekelt Brugse kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad in 2030: “Weinig collegiaal”

Kortrijks schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA)Kortrijks schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA)Net als Kortrijk dingt ook Brugge mee naar de titel van Europese Culturele Hoofdstad. Dat heeft het schepencollege vrijdag beslist. Brugge werd echter al in 2002 culturele hoofdstad van Europa. De Brugse kandidatuur kan maar op weinig begrip rekenen van Kortrijks schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Ik wens ze veel succes maar vind het weinig collegiaal.”

Stad Kortrijk koestert al sinds 2019 de droom om Europese Culturele Hoofdstad te worden. Het project kreeg de naam “DURF2030”. Onder meer Ajko, W13 en het Streekfonds zetten mee hun schouders onder het initiatief. Er werden al heel wat uren vergaderd en gebrainstormd door een werkgroep die Kortrijk willen helpen die grote droom waar te maken.

Krachten bundelen

De plotste kandidatuur is dan ook een doorn in het oog voor Kortrijk schepen van Cultuur Axel Ronse. “Met Kortrijk zijn we al enkele jaren aan een sterke kandidatuur aan het timmeren. We hoopten alle West-Vlaamse krachten te bundelen en zo onze provincie als culturele en aantrekkelijke topplek te promoten. Brugge was het al in 2002. Europa liet ons weten dat ze normaal nooit een stad twee keer Culturele Hoofdstad laten worden. Mijn oproep is dan ook om de West-Vlaamse krachten te bundelen voor de kandidatuur van Kortrijk,” schrijft hij op Facebook.