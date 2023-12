Kortrijks Kunstenoverleg lanceert memorandum: “Cultuur en verbeelding kan de wereld redden”

Het Kortrijks Kunstenoverleg lanceerde aan de vooravond van Sinterklaas een alternatief memorandum na een aanmoedigende speech van Michael De Cock van de Brusselse KVS over de kracht van verbeelding.

In aanloop naar de lokale verkiezingen schreven ze geen saai vel papier dat in de schuiven van politici verdwijnt. Grondleggers Ruben Benoit en Lucas Devolder hadden een idee. “Toen er tijdens een Kortrijks Kunstenoverleg kandidaten werden gezocht voor de opmaak van een memorandum in aanloop naar de lokale verkiezingen, waren Lucas en ikzelf daardoor getriggerd. We namen de memorandi van 2012 en 2018 erbij en voelden aan dat er iets anders mee gedaan kon worden. We wilden iets in elkaar boksen dat doet dromen én dat niet enkel de lokale politiek, maar ook de inwoners van de stad aanspreekt. Op die manier kunnen mensen mee de nadruk leggen op het belang van een verbindend en inspirerend cultuurbeleid”, vertelt Ruben.

Zo dromen de 21 organisaties onder andere van een stad die de realiteit en de diversiteit van de stad omarmt en een stem geeft binnen cultuur, een stad vol dansende bruggen die mensen in beweging zetten, een stad die de touwtjes durft loslaten.

Politici, verbeeld!

De cultuurorganisaties van het Kortrijks Kunstenoverleg brengen een ode aan de kracht van de verbeelding. “Het memorandum is een oproep aan de politiek om doordrongen te zijn van cultuur en verbeelding. Wij geloven in de kracht van cultuur als bindmiddel in verdeelde tijden en als motor voor duurzame vernieuwing. Als collectief van 21 cultuurorganisaties smeden we niet alleen de toekomst van onze organisaties, maar ook de visie op een stad die gedijt te midden van polarisatie en klimaatuitdagingen”, aldus Lucas Devolder. Het memorandum doet daartoe een oproep aan de politiek: laat cultuur het kompas zijn dat onze gemeenschap naar een stralende toekomst leidt. Het memorandum werd dinsdagavond overhandigd aan schepen van Cultuur Axel Ronse

#hanghetuit

Met een sociale mediacampagne #hanghetuit vraagt het Kortrijks Kunstenoverleg aan de inwoners van Kortrijk om de affiche met de dromen van de Kortrijkse cultuurorganisaties uit te hangen en zo de kracht van de verbeelding verder te stuwen. Je kan een affiche ophalen bij Abby Kortrijk, Antigone, Avansa MZW, Bolwerk, bibliotheek Kortrijk, Be-Part, Platform voor actuele kunst, kunstencentrum BUDA, Designregio Kortrijk, Kunst Publieke Ruimte, LZSB, Muziekcentrum Track, NEXT Artsfestival, Passerelle vzw, PERPLX, Schouwburg Kortrijk, Radical HeArts, Reveil, Texture Kortrijk, Unie der Zorgelozen, Wilde Westen en Wit.h vzw.