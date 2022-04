Kortrijks koor Pro Ecclesia viert 95ste verjaardag: “Zongen in begin enkel in Latijn”

Het gemengd koor Pro Ecclesia uit Kortrijk is 95 jaar jong. Het koor is vanuit de traditie verbonden met de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.

Het koor werd opgericht op 20 februari 1927. De stichter, dirigent en eerste voorzitter was Robert Soenen, die in 1935 op zijn 38ste overleed. Jozef Van Tieghem, Julien Van Thuyne en Gaston Van Gheluwe waren de volgende dirigenten.

Robert werd als voorzitter opgevolgd door Viktor François. “Aanvankelijk was Pro Ecclesia een mannenkoor dat op zijn hoogtepunt tussen de 80 en de 100 zangers telde. Men zong in het begin uitsluitend in het Latijn”, vertelt voorzitter Hugo Van Malder.

Tientallen jaren was het repetitielokaal in de Patria op de Grote Markt.

Sint-Maartenskerk

“We zijn verbonden aan de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, maar ondersteunen ook vieringen in andere kerken dichtbij en verder weg.” Het koor werkt eveneens mee aan profane projecten in eigen regio en erbuiten.

“Wij zingen pro ecclesia, wat voor de kerk betekent, en we zingen ook pro Deo, of ter ere Gods. Dit kerkkoor heeft zich op een bijzondere wijze weten aan te passen aan het huidige liturgische gebeuren”, stelt ondervoorzitter Frans Christiaens. Pro Ecclesia zingt ook huwelijks-, jubileum- en begrafenismissen en zingt ook bij andere gelegenheden.

Geschiedenis

Pro Ecclesia nam na de oorlogsjaren nog deel aan concerten in de Kortrijkse schouwburg en er werd ook in het buitenland gezongen. In 1948 nam het koor onder voorzitterschap van Jos Vandekerkhove deel aan het Nationaal Tornooi voor Polyfonische Zang in het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daar haalde Pro Ecclesia het diploma met grote onderscheiding en de ereprijs Philippe de Monte met grootste onderscheiding.

Ook in 1966, 1968 en 1972 werden prijzen gehaald bij zangwedstrijden. In november 1956 werd het koor benoemd tot koninklijke maatschappij. Alphonse Van Neste was toen voorzitter en François Glorieux was dirigent. Het jaar erop was Lucien Windels dirigent. Het koor behaalde de eerste prijs in het zangtornooi van West-Vlaanderen. Jozef Lecluyse, Romain Vandeplassche, Hugo Pyck, Trui Herman, Bernard Sobry en Hans Supply waren daarna dirigent.

Tot in 1980 moesten de koorleden betalen om te mogen meezingen. In 1948 steeg dat bedrag tot 50 BFR en later moest er zelfs 100 BFR betaald worden. Vanaf 1980 was er geen inschrijvingsgeld meer en kwamen de dames erbij. Het koor werd vierstemmig gemengd.

Koordirigent Carlos Vandorpe is sinds 1995 verbonden aan Pro Ecclesia en is nog altijd de dirigent. Na een dieptepunt slaagde hij erin om het koor nieuw leven in te blazen.

Na Alfphonse Van Neste waren de voorzitters Lucien Windels, Robert Geers, Walter Verfaille, Jozef Cornette en sinds 2002 is Hugo Van Malder voorzitter. Frans Christiaens is ondervoorzitter.

(ED)