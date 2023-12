Kortrijk2030 zoekt Kortrijkse verenigingen die durven: “We hebben een totaalbudget van 20.000 euro”

België levert in 2030 de Europese Culturele Hoofdstad af. Kortrijk is één van de kandidaten. “Culturele hoofdstad worden, doe je als stad niet alleen, maar samen met inwoners, studenten, professionele cultuurorganisaties, vele jeugdorganisaties en het rijke verenigingsleven dat onze stad heeft”, zegt Axel Ronse, schepen van Cultuur. Om de kandidaatstelling extra kracht bij te zetten, gaat Kortrijk vanaf 2024 op zoek naar nieuwe uitdagingen voor iedereen die betrokken wil worden. Als eerste zijn de Kortrijkse verenigingen aan de beurt.

Projectleider Tom Hillewaere trekt kandidatuur Culturele Hoofdstad van Europa 2030. “We zijn volop bezig met het traject, met een mooi bestaand aanbod, maar nu willen we upscalen en de capaciteit vergroten. Culturele Hoofdstad van Europa word je als je buiten je comfortzone durft te treden, nieuwe verbindingen legt met minder voor de hand liggende verenigingen en onbekend terrein opzoekt. We dagen verenigingen uit niet te wachten tot 2030 en nu al te durven.”

Durft jouw muziekensemble een fototentoonstelling organiseren? Of lukt het om een dansroutine op te zetten samen met een basketbalploeg? Durf je met je theatervereniging een try-out organiseren in een woonzorgcentrum, of laat je een bijeenkomst met je leesclub binnenkort eens in beeld brengen door een jonge artiest? Kortrijk2030 zoekt verenigingen die met hun ideeën aan de slag willen, en geeft hen een financieel duwtje in de rug.

“We zoeken verenigingen of groeperingen die echte ambassadeurs voor Kortrijk2030 worden en belonen hen ook voor hun enthousiasme”

“We hebben een totaalbudget van 20.000 euro. De voorstellen worden gescreend in het verenigingsplatform en een vijftal krijgen een 4.000 euro steun. We zoeken verenigingen of groeperingen die echte ambassadeurs voor Kortrijk2030 worden en belonen hen ook voor hun enthousiasme”, aldus Tom. Op www.kortrijk2030.be kan je het projectvoorstel van jouw vereniging indienen tot 19 januari.

“We hebben 400 culturele en socioculturele verenigingen in Kortrijk. Met deze actie appelleren we wie we nodig hebben want Culturele Hoofdstad word je door je te onderscheiden en het een verhaal te maken van de streek, gedragen door verenigingen. Zij zijn onze sterkte”, besluit Ronse.