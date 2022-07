Kortrijk krijgt Beeldende Kunstenplatform: “Essentieel voor een veelzijdig en divers kunstenaanbod in de stad”

Met een drukbezochte triënnale voor beeldende kunst, sterke tijdelijke tentoonstellingen en een dynamisch landschap van kunstgaleries en collectieven laat Kortrijk al van zich spreken op vlak van beeldende kunst. Er leeft en beweegt echter veel meer in de regio – zowel stedelijk als privé, zowel voor als achter de schermen – dan wat op vandaag het publiek bereikt. Daarom werd vanuit de sector een Beeldende Kunstenplatform opgestart.

“We zien al enige tijd dat er heel wat externe initiatieven rond beeldende kunst hun weg vinden naar Kortrijk”, aldus Axel Ronse, schepen van cultuur. “We zijn ervan overtuigd dat als deze initiatieven elkaar leren kennen, ze elkaar kunnen versterken! In onze stad en regio zijn ook heel wat privé-collectioneurs actief, ook zij leren dankzij dit platform nieuwe initiatieven kennen. Dit soort kruisbestuiving is essentieel voor een veelzijdig en divers kunstenaanbod in de stad.”

De stad zet sterk in op beeldende kunst, zowel in het centrum als in de deelgemeenten. Denk maar aan de triënnale, de expo’s van Be-Part, Stimulans, Kunstzomer,… Maar ook verenigingen en privé-initiatieven zetten sterk in op beeldende kunst in de stad. Er is heel wat ruimte voor kunst ontstaan, zoals bij 4n20, NXT2C in Marke of in de Sint-Rochuskerk. Om al deze initiatieven sterker te verbinden werd vanuit de sector zelf geopperd voor een beeldende kunstenplatform.

Dit Platform voor Beeldende Kunst wil stedelijke en private initiatieven rond beeldende kunst in regio Kortrijk samenbrengen, uitwisseling en samenwerking faciliteren en de communicatie en zichtbaarheid naar het brede publiek versterken. Het startevent vond plaats op donderdag 30 juni, met een eerste kennismaking in Broelkaai 6 en een preview van de expo STIMULANS in de Paardenstallen.

“Dit open platform dat zowel publieke als privé-initiatieven rond beeldende kunst samenbrengt, is onmisbaar voor een stad die zichzelf serieus wil nemen op vlak van beeldende kunst. Hier is meer dan ooit een behoefte aan, zeker nu zoveel straffe nieuwe initiatieven ontstaan én op stapel staan de komende jaren”, klinkt het bij Gautier Platteau, directeur kunstboekenuitgeverij Hannibal Books.

Gautier Platteau engageert zich om het komende jaar de rol van aanspreekpunt en trekker op te nemen binnen dit nieuwe platform. Dit platform is een belangrijke netwerkorganisatie, zoals dat ook in andere steden bestaat.