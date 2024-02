Koppels onthullen geheimen van lang huwelijk in reeks ‘Love Stories’ van fotografe Leyla: “Ik zoek nu nog meer mooie verhalen”

‘Waar liefde is, is leven’, beweerde ooit Mahatma Ghandi. Van deze onwrikbare waarheid hoef je Leyla Hesna niet te overtuigen. De Deerlijkse fotografe start in deze valentijntijden met een reeks ‘Love Stories’ waarin koppels in foto’s en video de geheimen van een langdurig huwelijk onthullen. Een kennismaking met de gedreven fotografe en een babbel over verhalen, fotografie en de allesomvattende liefde…

Volgende week woensdag is het weer zover. Veertien februari, Valentijn, een dag die verliefde harten niet loslaat. Voor Leyla Hesna is het een certitude dat er niets mooier is dan liefde. Vanuit die optiek groeide de idee om een reeks ‘Love Stories’ te starten waarin koppels de sleutel van het succes van een volmaakt huwelijk uit de doeken doen…

“Het concept van die ‘Love Stories’ was al enige tijd in mijn hoofd aan het borrelen, maar het kreeg niet echt gestalte”, start Leyla Hesna haar verhaal. “In november van vorig jaar pitchte ik eerder toevallig mijn idee bij Dimitri Sterkens. Hij is een goeie vriend, danst net als ik bij de Lindy Hop Community en is actief als filmregisseur. Hij was meteen vol lof over mijn voorstel en was vooral overtuigd vanwege mijn enthousiasme en de tederheid en finesse waarmee ik het concept benaderde. Ik kreeg nog een spreekwoordelijke schop onder mijn kont en toen hij beloofde om de verhalen te helpen verfilmen, werd het concept meer en meer realiteit.”

Verhalen

“Verhalen passioneren mij mateloos. Het eerste liefdesverhaal, dat op Valentijndag via Instagram wordt gelanceerd, gaat over Jacqueline en Roger. Een koppel dat zijn diamanten huwelijksverjaardag heeft gevierd en nog altijd even verliefd is als 60 jaar geleden. Hun love story is zo mooi, zo puur. Ze leerden elkaar op 11-jarige leeftijd kennen op de schoolbanken. In die setting hebben we ook de eerste foto’s gemaakt. Roger is niet op de knie gegaan toen hij zijn geliefde ten huwelijk vroeg, maar heeft dat zoveel decennia later nu toch gedaan. Ik werd er zelf heel emotioneel bij.”

“Koppels die een mooi verhaal te vertellen hebben, mogen altijd contact opnemen”

In de video onthult het koppel wat voor hen van primordiaal belang zijn voor een harmonieus en gelukkig huwelijk. Ik ben er ook van overtuigd dat liefde het allerbelangrijkste in ons leven is. Er is geen groter geschenk dan liefde geven. Dat is het centrale thema van mijn ‘Love Stories’. Het huwelijksgeluk van echtparen die al jaren gelukkig samenzijn. Een verhaal dat ze zelf vertellen aan de hand van foto’s en video.”

“Die verhalen kunnen misschien een inspiratiebron voor jonge koppels zijn om dezelfde weg op te gaan… Het is de bedoeling om op geregelde tijdstippen met nieuwe ‘Love Stories’ uit te pakken. Ik start met een reeks van 10 verhalen. Er is best veel voorbereiding en afwerking voor nodig, maar ik doe het zo graag. Ik blijf er enorm door getriggerd… Als er koppels zijn die denken dat ze in aanmerking komen voor een mooie love story, mogen ze altijd contact opnemen.”

Autodidact

Dat het met fotografie allemaal zo’n vaart ging lopen, zal Leyla Hesna zoveel jaren geleden wel niet vermoed hebben. Oppervlakkigheid is niet besteed aan de fotografe met Perzische roots. Ze is in Teheran (Iran) geboren, kwam op haar vijfde samen met haar ouders en broer naar België, groeide op in ‘het gezellige Deerlijk’ (beweert ze zelf) en voelt zich op en top West-Vlaamse. Tijdens haar professionele carrière als vertegenwoordiger bij JCDecaux, een multinationale onderneming die zich richt op reclamedragend straatmeubilair, ontdekte ze dat fotograferen haar gelukkig maakte. En nog meer dat ze eranderengelukkig mee maakte.

“Ik zoek alles graag zelf uit en ben autodidact in hart en nieren”

Als volslagen leek in het vak kocht ze een semiprofessionele camera en ze ging ermee aan de slag. “Ik kende niets van techniek, nam foto’s op een feestje en achteraf was iedereen heel lovend over het resultaat”, gaat Leyla verder. “De reacties na een volgende opdracht waren al even positief. Stilaan besteedde ik zowat alle vrije tijd aan fotografie. Ik zoek het graag allemaal zelf uit en ben autodidact in hart en nieren. De agenda met afspraken werd steeds drukker en zo is alles in een stroomversnelling geraakt. Sinds 2017 ben ik fulltime actief als fotografe. Ik ben gestart als eventfotografe, maar nu fotografeer ik voornamelijk huwelijken. Ik hanteer een persoonlijke aanpak, pas mij overal aan – van zakelijk en formeel tot casual en gezellig – en ga voor spontane en natuurlijke foto’s.”