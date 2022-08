Koppel verbouwt leegstaande school in Moorslede tot prachtig woonhuis

Katrien Verstraete en Klaas Blontrock wonen bijna twintig jaar in de voormalige school ’t Kruiske langs de Kruiskedreef in Moorslede. Het koppel verbouwde het leegstaande schoolgebouw tot een aangename, duurzame woning waarin nog tal van elementen aanwezig zijn die doen denken aan het verleden van deze plek. In het kader van Open Monumentendag zetten ze hun woning open voor het grote publiek. “Voor mij is deze plek eigenlijk ook mijn visitekaartje”, aldus Katrien.

Op ‘t Kruiske in Moorslede was er meer dan honderd jaar een wijkschool. De Kruiskeschool werd opgericht in 1900 vanuit het klooster Ten Bunderen. De toenmalige zusters merkten dat heel wat kinderen erg ver naar school moesten wandelen en besloten om zowel op de Koekuit als op ‘t Kruiske een wijkschooltje op te starten. In de school langs de Kruiskedreef, een smalle zijstraat van de Roeselaarsestraat, liepen er onmiddellijk negentig kinderen school. De school zou uiteindelijk groeien naar maximum 135 leerlingen, maar net zoals bij vele andere wijkschooltjes liep het leerlingenaantal terug. In het schooljaar 1999-2000 waren er nog 34 lagere schoolkinderen en tien kleuters. Exact 100 jaar na de oprichting werd de school genoodzaakt de deuren te sluiten omwille van het lage leerlingenaantal.

Renovatiewerken

De school stond daarna twee jaar leeg. Katrien Verstraete en Klaas Blontrock lieten er hun oog op vallen. “Wij woonden toen in Ieper. Ik was aan de slag als verpleegkundige in Roeselare. We wilden graag wat dichter bij mijn werk wonen”, aldus Klaas Blontrock, die nu les geeft aan de school voor verpleegkunde IC Dien in Roeselare. Samen met zijn vrouw Katrien zag hij onmiddellijk potentieel in het schoolgebouw. “We waren sowieso op zoek naar een pand met karakter en een historiek en zagen er niet tegenop om een grondige renovatie uit te voeren.”

In de keuken staat een oud groot schoolbord. © Jan Stragier

Het koppel woonde aanvankelijk in de voormalige sportzaal en refter van de school. Ondertussen voerden ze een jaar lang renovatiewerken door. “We besloten al snel om de bestaande ruimtes zoveel mogelijk te behouden. Eén van de klassen hebben we opgedeeld in twee slaapkamers door een muur te plaatsen. Vooral het uitbreken van de vloeren en het verwijderen van het kapotte pleisterwerk zorgden voor serieus wat werk.” Het koppel trachtte er ook een zo’n duurzaam mogelijke woning van te maken. Duurzaamheid is trouwens ook het thema van deze editie van Open Monumentendag. De deuren werden geloogd en opnieuw geplaatst, de vloer van weleer werd gerecupereerd en onder andere gebruikt in de keuken. In alle ruimtes werd kalkverf op de muren gezet. De betontegels van de speelplaats maakten plaats voor een groene tuin die maximale waterinsijpeling mogelijk maakt. Daarnaast werden er twee regenputten gestoken en kwamen er zonnepanelen op het achterste dak.

“Eén van de klassen hebben we opgedeeld in twee slaapkamers”

Katrien en Klaas deden er ook alles aan om zoveel mogelijk schoolse elementen terug te laten keren in hun woning. Zo zien we in de gang kapstokken die werden gerecupereerd uit een andere school, vinden we in de keuken nog een oud groot schoolbord en maakt een schoolbankje deel uit van het meubilair. “Op die manier is het schooltje van weleer niet ver weg.” Katrien, die vorig jaar met LivinK, haar eigen bedrijfje in interieurstyling lanceerde, is alvast blij met het eindresultaat. “Voor mij is onze woning mijn visitekaartje.” Meer informatie omtrent haar werk is te vinden via www.livink-interieurstyling.be.

Oud-leerlingen

In het kader van Open Monumentendag zetten Katrien en Klaas de deuren van hun woning open. Het koppel hoopt dat heel wat oud-leerlingen een kijkje komen nemen hoe hun school er nu uitziet. Katrien voorziet een diavoorstelling met beelden van vroeger en bezoekers krijgen ook een rondleiding doorheen de woning. In de tuin wordt er een bar voorzien. Parkeren kan langs de Boomstraat, achter het bedrijf D’Hulster. De Open Monumentendag gaat door op zondag 11 september van 10 tot 18 uur.

Nog een tip van Katrien: Bezoek ook SBSO Ter Sterre, de school in de Passendaalsestraat. Diezelfde dag organiseert de Cultuurraad Moorslede er samen met de Heemkundige Kring een tentoonstelling omtrent het rijksonderwijs in de gemeente. De site herbergt ook een paviljoen van Expo ‘58. “Ideaal dus om te combineren.”