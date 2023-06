Koninklijke Gilde der Erepoorters viert jubileum met unieke expo: twintig Roeselaarse kunstenaars tekenen present

De Koninklijke Gilde der Erepoorters bestaat vijftig jaar en dat wordt gevierd met een tentoonstelling in Galerie Blomme in Roeselare. Alle werken zijn van de hand van een kunstenaar die lid is van de jubilerende vereniging. “Zoveel verschillende soorten kunstenaars en kunstwerken samenbrengen in één expo is een huzarenstukje”, zegt curator Marc Santens.

De Gilde der Erepoorters mag zich sinds dit jaar Koninklijk noemen. Vijftig jaar geleden werd de vereniging geboren in de schoot van het batjescomité en het comité van de centrumstraten. “Het was de bedoeling een bindmiddel te creëren voor mensen die een groot hart hebben voor Roeselare”, legt hoofdman Eddy Brouckaert uit.

“We hebben ondertussen ruim 1.100 leden. Het was vanaf het eerste jaar een schot in de roos. Onze leden appreciëren vooral de sociale dimensie van de Erepoorters. Over de vijftig jaar gespreid kwam dankzij onze acties 80.000 euro terecht bij stadsgenoten die het minder goed hebben.”

Twintig kunstenaars

Berekleden Willy Wostyn en Sofie Deleu namen Marc Santens onder de arm om voor deze verjaardag een tentoonstelling op te bouwen.

Curator Marc Santens kreeg meteen een zware taak op de schouders. Twintig leden-kunstenaars van de Koninklijke Gilde der Erepoorters reageerden enthousiast op de uitnodiging om van 16 tot 26 juni te exposeren. “Het is niet eenvoudig om in Galerie Blomme twintig kunstenaars samen te brengen. De galerie lijkt groot maar alle deelnemers een mooi plekje bezorgen, zal geen makkelijke klus worden. Iedere kunstenaar zal drie lopende meter krijgen om zijn werk te tonen. Ze zijn ook alle twintig akkoord gegaan om hun werk te koop aan te bieden voor het sociale doel.”

Steun

Dit jaar krijgen twee organisaties een financiële steun van de Erepoorters, legt voorzitter Eddy Brouckaert uit. “Vzw De Kerit zullen we helpen om hun doorgangswoningen verder op te frissen en vzw Xplo, voorheen vzw Onze Kinderen, heeft hulp nodig om de leefgroep van de tieners in een nieuw kleedje te steken. We zullen hiervoor niet alleen putten uit de opbrengst van de tentoonstellingen. Later op het jaar is er weer ons kerstconcert. Dat doen we nu voor de elfde keer en het wordt een samenwerking tussen de Roeselaarse koren Laudate Si en het Zilverbergkoor. De gasten zijn dit keer Garry Hagger, Sandra Kim en Udo.”

De deelnemende kunstenaars zijn Stefaan Beel, Jean-Pierre Bossuyt, Walter De Meyer, Sofie Deleu, Paul Deschrijver, Steven Dewitte, Axel Fabry, Jan Joye, Luc Lebon, Katrien Lievens, Tom Maeseele, Martine Platteau, Lucrèce Surmont, Roger Tanghe, Kathy Vandamme, Kris Vercruysse, Willy Wostyn, Jimmy Wyseur en Marc Santens. (BC)