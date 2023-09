Komenaars vieren feest in Cultureel Centrum dat binnenkort drie jaar sluit wegens renovatie: “Geen getreur, wel vooruit kijken naar toekomst”

Het Cultureel Centrum van Komen-Waasten sluit en dat werd gevierd. Afgelopen weekend was er geen plaats voor tranen of getreur, maar werd er volop gefeest. Het gebouw, dat de tand des tijds slecht had verteerd, gaat meerdere jaren dicht voor een totale renovatie.

Drie jaar

Aftands, aan de rand van het verval en compleet ouderwets. Het was voor iedereen duidelijk dat het CCCW, het gemeentelijk cultureel centrum, meer dan nood had aan grondige werken. Plannen werden opgesteld en goedgekeurd, budgetten werden vrijgemaakt en groen licht werd gegeven. “De renovatiewerken beginnen in 2024 en zullen duren tot minstens 2027”, klonk het tijdens de speech van directrice Nadine Beerlandt.

“Net omdat de werken zo intensief zijn, konden we weinig anders dat het gebouw te sluiten. Drie jaar lang zullen de Komenaars hun dosis cultuur in één van de andere locaties in de gemeente moeten zoeken. Dat wil daarom niet zeggen dat we moeten treuren. We moeten de wedergeboorte durven vieren en vooruit kijken naar een nieuwe en moderne toekomst.”

Allerlei activiteiten

Het werd een weekend gevuld met allerlei activiteiten. Zo konden de aanwezigen de plannen voor het vernieuwde gebouw bekijken en konden ze meteen genieten van een tentoonstelling. Affiches, attributen en souvenirs uit de rijke geschiedenis van het gebouw maakten bij velen een nostalgische emotie los. Er werd ook een veiling georganiseerd, waarbij de aanwezigen konden bieden op voorwerpen die mee de levensloop van het cultureel centrum hebben bepaald.

Ook de jeugd werd niet uit het oog verloren. Er werden creatieve ateliers georganiseerd waarbij kinderen een herinneringsboekje konden samenstellen. De directie sloeg ook de handen in elkaar met de speurneuzen van Fun@Comines. De specialist van de escapegames bedacht een detectivespel, waarbij deelnemers de vloek van de architect moesten verbreken. Het spel bracht iedereen tot in de kleinste gangen van het cultureel centrum. De medewerkers van het centrum waren dan weer de acteurs die ieder mysterie met wat anekdotes konden aanvullen.